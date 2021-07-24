مجلس الشباب المصري يستضيف سهير المصادفة في لقاء حول مسيرتها الإبداعية

تحل الكاتبة الروائية دكتورة سهير المصادفة٬ في الخامسة والنصف من مساء الاثنين المقبل٬ في ضيافة مجلس الشباب المصري٬ في لقاء مفتوح حول مسيرتها الإبداعية٬ وأهم المحطات في رحلتها الأدبية.

ويأتي اللقاء في إطار دعم الكاتبات الناجحات ومن بينهن الدكتورة سهير المصادفة٬ إحدى نماذج وقامات الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، وذلك في إطار فاعليات المكتب التنفيذي لخريجي منتدى القيادات النسائية.

الكاتبة الروائية الدكتورة سهير المصادفة٬ لها العديد من الأعمال الإبداعية سواء في مجال الكتابة الروائية أو مجال الترجمة من اللغة الروسية إلي اللغة العربية مباشرة٬ بالإضافة إلي خوضها تجربة الكتابة الشعرية.

ومن من أعمالها: ديوان "هجوم وديع" 1997، الطبعة الأولى: الهيئة المصرية العامة للكتاب، وديوان "فتاة تجرب حتفها" 1999، الطبعة الأولى: دار المسار بالشارقة، ورواية "لهو الأبالسة" 2003، الطبعة الأولى: دار ميريت للنشر والمعلومات، ورواية "ميس إيجيبت" 2008، الطبعة الأولى: دار الدار للنشر والتوزيع. رواية "رحلة الضباع" 2013، الطبعة الأولى: المجلس الأعلى للثقافة. رواية "بياض ساخن" 2015، الطبعة الأولى: الدار المصرية اللبنانية. رواية "لعنة ميت رهينة" 2017، الطبعة الأولى: الدار المصرية اللبنانية. رواية "يوم الثبات الانفعالي" 2019، الطبعة الأولى: إبييدي للنشر والتوزيع. وصدرت لها مؤخرا رواية "الحديقة المحرمة".

كما صدر لها العديد من قصص الأطفال عن المركز القومي للترجمة٬ والهيئة المصرية العامة للكتاب. مترجمة، وقد ترجمت عن الروسية مباشرة، ومن أهم أعمالها: رواية "توت عنخ آمون" لباخيش بابايف، وكل حكايات الأطفال التي ألفها شاعر روسيا الأشهر "بوشكين"، وحكايات كاتب الأطفال الروسي الكبير "أفاناسيف"، بالإضافة إلى عدد كبير من الحكايات الشعبية الروسية.

حصلت الكاتبة سهير المصادفة علي العديد من الجوائز أهمها: جائزة أندية فتيات الشارقة للشعر من الشارقة عن مجموعتها "فتاة تجرّب حتفها" عام 1999. أفضل رواية عن روايتها: "لهو الأبالسة" من اتحاد كتاب مصر عام 2005. جائزة التميز عن عملها في مشروع مكتبة الأسرة عام 1997.

تمت مناقشة أعمالها في رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، منها جامعة القاهرة وجامعة سوهاج وجامعة المنيا وجامعة السادس من أكتوبر وجامعة السلطان مولاي سليمان – بني ملال بالمغرب، كما تم تحويل رواياتها إلى مشروعات تخرج سينمائية لخريجي الجامعات، وتم التعاقد على تحويل رواية: "ميس إيجيبت" إلى فيلم سينمائي.

شاركت في العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية والأمسيات الأدبية في مصر والخارج، ونوقشت أعمالها في معظم الندوات والمحافل الأدبية داخل وخارج مصر وتم تناول أعمالها الأدبية في كثير من الكتب والمطبوعات الأدبية من جرائد ومجلات ووسائل الإعلام المختلفة. نشرت مقالاتها ومشاركاتها الأدبية في عدد من المجلات الأدبية الدورية وغير الدورية والجرائد الأدبية والصفحات الثقافية بالجرائد اليومية والأسبوعية.

