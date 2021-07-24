ممثل ألماني سيؤدى دور «إبليس» فى فيلم «المعلم ومارغاريتا»

يقوم الممثل الألماني المشهور أوجست ديل بأداء دور فولند (الإبليس) في فيلم "فولند" الروسي المستوحى من رواية بولغاكوف "المعلم ومارجاريتا".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، فإن النجم الألماني أوجست ديل سبق له أن شارك في تصوير فيلمي Inglourious Basterds للمخرج، كوينتين تارانتينو و The Secret Life للمخرج، ترانس مالك.

وسيقوم المخرج الروسي، ميخائيل لوكشين، بتصوير الفيلم في موسكو وبطرسبورغ ومالطا لغاية أكتوبر المقبل. و قال المخرج:" لقد أعرب، أوجست ديل في تحليله لدور شخصيته السينمائية عن الفهم غير المسبوق لرواية "المعلم ومارجاريتا" للكاتب الروسي، ميخائيل بولغاكوف و كيفية نقل طبيعة متعددة الألوان لتلك الشخصية إلى الشاشة السينمائية.

يذكر أن فيلم "فولند" سيصبح مشروعا روسيا أول بالنسبة إلى الفنان الألماني الذي قال: "قرأت لأول مرة رواية ميخائيل بولغاكوف في الـ17 من عمري، وبصراحة لم أفهم آنذاك بعض الأشياء فيها.. وأعدت قراءتها قبل مشاركتي في تصوير الفيلم ويبدو لي الآن أنه يمكنني إيجاد شيء جديد في هذا الكتاب وإدراك خصوصيته. وبالطبع، فإن فولند واحد من أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام في الرواية، أو بالأحرى هو مزيج من جميع الشخصيات".

يذكر أن المخرج الروسي الشاب ميخائيل لوكشين معروف بإخراجه للفيلم الدرامي الغرامي "الزلاجات الفضية". ويتوقع أن يعرض الفيلم عام 2022 في دور السينما الروسية.

وضمت بطولة الفيلم الممثلة، يوليا سنيغير، التي تلعب دور مارغاريتا والممثل، يفغيني تسيغانوف، الذي يقوم بأداء دور المعلم.

ويروي الفيلم قصة كاتب ألغيت مسرحيته في أحد مسارح موسكو، ثم التقى مارغاريتا ووقع في حبها وبدأ في تأليف رواية عن الإبليس.

جدير بالذكر أن شركات "مارس ميديا"، "أميديا بروداكشن"، "بروفيت" تولت إنتاج الفيلم بدعم من مؤسسة السينما الروسية.