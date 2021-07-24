السبت 24 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون ينفى إصداره الإذن لاستخدام الحكومة الأمريكية طائرات مسيرة صينية

البنتاجون
البنتاجون

نفت وزارة الدفاع الأمريكية صحة تقارير إعلامية تحدثت عن موافقة البنتاجون على استخدام طائرات مسيرة من صناعة شركة "Da Jiang Innovations" الصينية الكبرى.

 

وقال البنتاجون، في بيان أصدره مساء الجمعة: "يتمثل موقف وزارة الدفاع في أن أنظمة إنتاج Da Jiang Innovations تشكل تهديدا محتملا للأمن القومي".

 

وتابع: "جاء في تقرير صدر مؤخرا أن بعد طرازات أنظمة شركة DJI صنفت كمسموحة للشراء والاستخدام من قبل الوزارات والهيئات الحكومية الأمريكية. هذا التقرير كان غير صحيح وغير منسق ونجري في الوقت الراهن تحقيقا في سبب نشره دون إجازة".

 

وسبق أن نقلت صحيفة "هيل" الأمريكية عن تقرير مقتضب قالت إنه أعد في البنتاغون أن الخبراء الأمريكيين لم يسجلوا أي شفرات أو ميزات مخربة في طرازين للطائرات المسيرة من صناعة الشركة الصينية المذكورة، مشيرة إلى أنه تم إصدار توصية باستخدامها من قبل الأجهزة الحكومية.

 

وفي وقت سابق،  أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون جون كيربي، أن الولايات المتحدة شنت في الأيام الماضية ضربات جوية استهدفت حركة طالبان في دعم القوات الأمن الأفغانية.

 

وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي، نشره البنتاجون عبر موقعه الإلكتروني، إن الولايات المتحدة "تعمل من خلال الضربات الجوية لدعم قوات الدفاع الوطني الأفغانية".

 

وامتنع كيربي عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل التكتيكية لهذه الضربات الجوية.

 

وتابع قائلا: "ما زلنا قادرين على شن غارات جوية دعما لقوات الأمن الأفغانية"، موضحًا أن الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية لا يزال مخولًا لإصدار مثل هذه الأوامر.

 

وبدأت الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان في أوائل مايو الماضي مع انسحاب حوالي 95٪ من القوات الأمريكية، إذ أن الموعد النهائي لإتمام الانسحاب هو 31 أغسطس المقبل، مما أثار القلق من أن الغياب سيمنح طالبان الفرصة لتحقيق مكاسب على الأرض.

 

وفي من السياق، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، ميروايس ستانيكزاي، عن مقتل 100 شخص في هجوم مسلح على منطقة سبين بولداك بولاية قندهار الواقعة في جنوب البلاد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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