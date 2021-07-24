السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد شائعة وفاتها.. نقيب الممثلين يكشف الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، مشيرا إلى أنها مازالت تتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات.


وقال نقيب المهن التمثيلية- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن الخبر الذي تم تداوله بشأن وفاة الفنانة دلال شائعة سخيفة"، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تتعلق بالحالة الصحية للفنانين.


من جهته، قال الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم: "كل ما تردد عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز مجرد شائعات".


وأعرب رضوان- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- عن استيائه الشديد إزاء الشائعات المتكررة عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وطلب من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.


وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية قد تداولت أنباء عن وفاة الفنانة.

 

وفي وقت سابق ، قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز مستقرة على الأجهزة، مشيرًا إلى أن حالتها تتحسن مع مرور الأيام والدعاء لها.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن الفنانة لازالت في حاجة للوضع على جهاز الأكسجين والتنفس الصناعي، موضحًا أن مجهود النفس عالٍ لدى «عبدالعزيز».

 

وأشار إلى أن فيروس كورونا قد يترك آثار التهابات تليفية تضعف القدرة على الحصول على الأكسجين بعد تعافي المريض، منوهًا إلى أن تلك الآثار قد تستمر لفترات بسيطة أو طويلة المدى.

 

في نفس السياق، أعلن المتحدث باسم اللجنة العلمية، شارحًا وضع دلال عبد العزيز، أن الـ 10 مصابين بمتلازمة ما بعد الكورونا، لا يصابون بنفس الأعراض ونفس الحدة على حد سواء.

 

وأضاف أن جزء من المصابين بمتلازمة ما بعد كورونا، يصابون بأعراض خفيفة إلى متوسطة أو حادة ثم تزول، والبعض يصاب بها بصورة متكررة وانتكاسات، والبعض الآخر يصاب بأعراض مزمنة لا تزول.

 

أكد النادي أن حالة  دلال ستسجيب للعلاج وسيتم شفائها بالاستعانة بالأدوية والرعاية اللازمة إلى جانب الدعاء المستمر لها.

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