أحمد خليل يطرح أغنية «أنا بالليل» على «يوتيوب».. (فيديو)

طرح المطرب الشاب أحمد خليل، أغنية جديدة تحمل عنوان"أنا بالليل " وذلك على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

أغنية" أنا بالليل" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع و ميكس وماستر نادر حمدي، وكليب الأغنية من إخراج عماد قاسم.

وتقول كلمات الأغنية:

"أنا بالليل هاجي أخدك حبيبي تعالى يالا نسهر في جو جميل

حلم وهعيشه معاك أنا بالليل

هنسيك حياتك يالا مش هنظهر

وموارييش ألاك ألاك.. أنت يا سبب كافي.. كل حاجه تبقى حلوة في عيني.. أنت يا سبب كافي أنسى أسمي طول ما أنا وياك

بص أهه على كتافي

حرف اسمك اللي بيقويني بهواك بهواك بهواك..

‎حد يطول

‎يكون الجمال ده قصاده وبين أيده

‎ومش معقول

‎رباني مش معمول

‎حد يطول

‎ده اليوم معاك بتمنى سنة نعيده

‎كلامنا يطول ونقول ونقول

أنت يا سبب كافي

كل حاجه تبقى حلوة في عيني

أنت يا سبب كافي انسى اسمي طول ما أنا وياك

بص أهه على كتافي

حرف اسمك اللي بيقويني بهواك بهواك بهواك".

من آخر أعمال أحمد، الغنائية أغنية "عندي استفسار" وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد وجيه.



ودويتو غنائي مع الملحن عمرو مصطفى، يحمل عنوان "كانت أيام" وهو من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تيم، وحقق الديو الغنائي نجاحًا كبيراً ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" حيث تقترب من 5 ملايين مشاهدة، وتعاون "خليل" أيضًا مع عمرو مصطفى في أغنيتين آخرتين وهما "الليلة أياها"، و"سلمولي عليه".

من ناحيه أخرى يواصل أحمد خليل تحضيرات ألبومه الغنائي المقبل المقرر طرحه في 2022 والذي يتضمن عشر أغنيات تم تسجيل عدد منها.