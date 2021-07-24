لأول مرة.. جورج وسوف فى حفلات جدة (صور)

أقام سلطان الطرب جورج وسوف واحدة من أقوى حفلات جدة، حيث يشارك للمرة الأولى في حفلات جدة بعد نجاح محمد حسانين المدير التنفيذي لشركة “Benchmark” في التعاقد مع وسوف لتقديم واحدة من اقوي حفلات جدة “سوبر دوم” التي شهدت خلال الأسابيع الماضية حفلات عالمية مع نجوم الأغنية من مصر والخليج.



وكالعادة يشارك في الحفل مواهب سعودية شابة والمشاركين في حفل سلطان الطرب كل من، المطربة سمرين وإبراهيم الدواليبي .



حفل جورج وسوف شهد إقبالاً كبيرًا من الجمهور عشاق سلطان الطرب، حيث نفذت تذاكر الحفل بالكامل، وجاءت تجهيزات الحفل على مستوى عالمي من "Benchmark".

جورج وسوف



من جهته حرص جورج وسوف على توجيه الشكر للهيئة العامة للترفية وعلى رأسها المستشار تركي آل شيخ، ولكل القائمين على الحفل وعلى رأسهم محمد حسنين المدير التنفيذي لشركة "Benchmark".

وقال جورج وسوف: "للمرة الأولى أغني في المملكة العربية السعودية"، معربًا عن سعادته بلقاء الجمهور السعودي وهنأ الجميع بعيد الأضحى.

جورج وسوف

وكان قد شارك المطرب محمد حماقي في مثل تلك الحفلات، حيث قدم حفلا داخل أكبر قبة في العالم بمدينة جدة السعودية مساء أمس الأول والذي نفذت جميع تذاكره قبيل إقامته بيومين.. وبمجرد وصوله لمطار القاهرة الدولي اتجه مباشرة لإحياء سهرة غنائية صيفية ضخمة داخل أحد فنادق التجمع الخامس أشعل خلالها المزيد من أجواء البهجة والإثارة، بالإضافة إلى رقصات الجمهور المتتالية التي لم تنقطع على مدي قرابة الساعتين.

أما الفنان جورج وسوف فقد طرح أغنية جديدة منذ أسابيع قليلة حملت اسم "ياه علي الزمن" وا"لدنيا واللي بتعمله" وهي الأغنية التي عاد بها للغناء بعد غياب فترة طويلة وحققت مشاهدات كبيرة جدا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وكان قد لحنها المطرب مصطفى شكري.