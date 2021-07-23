السبت 24 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بشرى لأصحاب المعاشات.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

ديارنا
ديارنا

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة ونستعرضها في التقرير التالي:

وزيرة التضامن: معرض «ديارنا» بمارينا يحمل عددًا من الرسائل التسويقية
صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن معرض ديارنا "مارينا"، والذى من المقرر افتتاحه بعد غد الأحد، يحمل عددا من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية والترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر، والتأكيد على دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها.

 

بشرى لأصحاب المعاشات.. الصرف من محافظ المحمول بداية من أغسطس
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه بدءًا من أغسطس المقبل، ستتيح الهيئة صرفت المعاشات من خلال محافظ الهاتف المحمول لحوالي 10.5 مليون مستفيد، وفقا للاتفاق المبرم  مع شركات المحمول الثلاث، وذلك تيسيرا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي.


الهلال الأحمر: استمرار جسر مساعدات الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، استمرار جسر المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية المقدمة من الشعب المصري للشعب الفلسطيني خلال الأيام القادمة، وذلك وفقا للتوجيهات الرئاسية وتحت قيادة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي- نائب رئيس جمعية الهلال، ومن المقرر ان تكون المرحلة الخامسة من المساعدات خلال الشهرين القادمين، وذلك لسد النقص الحاد في المستلزمات للمصابين والجرحى والمتضررين فى فلسطين.


التضامن الاجتماعي تكشف تفاصيل معرض ديارنا بمارينا
 أكد عادل البيكساوي مستشار الوزيرة للتسويق والمعارض أن عدد العارضين في معرض ديارنا بمارينا يبلغ  250 عارضا مقسمين لثلاثة  مراحل كل 80 عارض مرحلة 10 ايام، علي أن يتم تغييرهم كل 10 أيام لمدة شهر .

وأضاف البكساوي في تصريحات صحفية، أن ابرز المنتجات الموجودة في المعرض هي المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية من الفخار والمفروشات و المنسوجات والأخشاب والصواني والخزف والاكسسوارات المنزلية والاكسسوارات النسائية وعدد كبير جدا جدا منها والمشغولات.

المعاشات وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج الدكتور رامي الناظر معرض ديارنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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