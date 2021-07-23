السرعة الجنونية تنهى حياة شاب وتصيب زوجته بالحوامدية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة وأصيبت زوجته بإصابات بالغة أثناء سيرهما بدراجة بخارية لتصطدم بهما سيارة كانت تسير بسرعة جنونية على طريق مصر أسيوط الزراعى بمدينة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة.

تلقت وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق السريع، وبانتقال الأجهزة الأمنية ترافقها سيارة الإسعاف تبين من التحريات ومناقشة شهود العيان أن الضحية «رجب. ع» كان يستقل دراجة بخارية وبرفقته زوجته.

وأثناء سيره بجانب الطريق جاءت سيارة ملاكي يقودها شاب بسرعة جنونية واختلت عجلة القيادة بيده ليصطدم بالدراجة من الخلف، الأمر الذي نتج عنه وفاة الشاب وإصابة زوجته وتمكن الأهالي من التحفظ على قائد السيارة وتسليمه للشرطة وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق معه وأمرت بدفن الجثة ومتابعة حالة الزوجة.