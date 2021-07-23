السبت 24 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تتخلص من الصداع بالطب الصيني القديم؟

علاج الصداع بالطب
علاج الصداع بالطب الصيني

يعتبر الصداع من المشكلات التي تؤثر على الكثيرين، خاصة في الأوقات الحارة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على إنتاجية الشخص سواء بالعمل أو التعامل مع الآخرين.


ويلجأ البعض للأدوية الكميائية والتي لها الكثير من الأثار الجانبية التي تتسبب في عرقلة يومك، وقدم الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، عدد من الحلول الصينية القديمة والتي استخدمت على مدار قرون.
ويكون للأدوية الكثير من الآثار الجانبية المختلفة، وتشمل بعضها النعاس والغثيان واضطراب المعدة وطنين في الأذنين أو طنين الأذن وحكة الجلد والإمساك.

إليك بعض العلاجات الرائعة للصداع من العلاجات الصينية القديمة:

 

عشبة "الجنكة بيلوبا"

تعتبر من أشهر الاعشاب الصينية القديمة، فهي من النباتات التي أستخدمها الصينيون قديمًا للتخلص من الصداع، كما أنه يخفف الالتهاب ويحسن الدورة الدموية.

 

عشبة "شياو ياو وان"

هناك مزيج شائع جدًا من الأعشاب الصينية المعروفة باسم "xiao yao wan" والتي تحظى بشهرة كبيرة لقدرتها على وضع حد للصداع وفقًا للطب الصيني القديم، فإن هذا المستحضر العشبي جيد في التعامل مع الصداع الناجم عن عسر الهضم والحساسية الغذائية.

زيت النعناع العطري:

أظهرت العديد من الدراسات أن فرك القليل من زيت النعناع العطري على الدماغ ثلاث مرات في اليوم يكون بنفس فعالية المسكن الرئيسي في التعامل مع الصداع.
كما يمكن أن يزيل الصداع دون أن يتركك تواجه جميع أنواع الآثار الجانبية مثلما تفعل بعض الادوية، بالإضافىة إلى أنه مفيد أيضًا لتخفيف آلام المفاصل والعضلات.


نقاط الضغط :

يعتقد الطب الصيني التقليدي أيضًا أن هناك نقاطًا معينة في جميع أنحاء الجسم يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الفوائد عند الضغط عليها - ويشار إليها باسم "العلاج بالضغط". 
وهناك نقطتان في الجسم يمكن الضغط عليها كلما شعرت بالضيق بسبب الصداع، أحدهما هو المركز اللحمي للشريط بين إصبع السبابة ، والآخر هو النقطة الموجودة في منتصف الحاجب.

 

العلاج بالإبر:
يشبه الوخز بالإبر إلى حد كبير العلاج بالإبر الصينية، فهذا العلاج الصيني التقليدي للصداع والعديد من المشاكل الصحية الأخرى ليس شيئًا يمكنك القيام به بمفردك، فإذا كنت تعاني باستمرار من الصداع وترغب في تجربة الوخز بالإبر، فتأكد من الذهاب إلى أخصائي الوخز بالإبر المعتمد.

الصين الحساسية الصداع الاعشاب الطب الصينى زيت النعناع العلاجات الصينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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