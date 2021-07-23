وكيل «زراعة الوادى الجديد»: تحديد 3 مواقع لتنفيذ حقول إرشادية للذرة

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالوادي الجديد، مساء اليوم، تحديد 3 مواقع في نطاق المحافظة، لتنفيذ حقول إرشادية بها لزراعة محصول الذرة الشامية.

قال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد الدكتور مجد المرسي، إنه في إطار برنامج الحملة القومية للنهوض بالذرة الشامية بالوادي الجديد، وضمن استراتيجية وزارة الزراعة للنهوض بإنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة، فقد جرى اختيار 3 مواقع بمراكز المحافظة المختلفة لتنفيذ حقول إرشادية، للإشراف على زراعات الذرة الشامية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن تلك الحقول الإرشادية تشرف عليها لجان متخصصة من مهندسي الإرشاد الزراعي تحت إشراف قسم بحوث الذرة الشامية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، مشيرًا إلى عمليات المرور الدوري على زراعات الذرة، لتوعية وإرشاد المزارعين بأفضل الأساليب العلمية المستحدثة لزيادة إنتاجية المحصول من الفدان.

وأوضح المرسي، أن المواقع الثلاثة تشمل تنفيذ 6 حقول بمركز باريس، وكذا 6 حقول بمدينة موط، بالإضافة إلى 6 حقول تابعة لإدارة القصر الزراعية بواقع 4 حقول إرشادية، وحقلين مشاهدة بكل منطقة. يذكر أن مساحة الأراضي المنزرعة بمحافظة الوادي الجديد، بمحصول الذرة الشامية تبلغ حوالي 27 ألف فدان، من المستهدف زراعته هذا الموسم بزمام أراضي المحافظة.

وفي سياق آخر بدأ تجار التمور بمحافظة الوادي الجديد في شراء أقفاص وعبوات البلح والتمور استعدادًا لموسم الجمع خلال الأسابيع المقبلة بعد ارتفاع درجة الحرارة خلال الأسبوع الماضي والجاري مما يساعد على سرعة نضج محصول البلح.

أكد بذلك المهندس سامح عوض، أحد تجار التمور بمحافظة الوادي الجديد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تجار البلح والتمور بمراكز المحافظة الخمس بدأت في ترتيب حساباتها استعدادا لبدء موسم جمع وتصدير وتخزين التمور، بفحص صناديق تعبئة التمور الموجودة داخل المخازن واستبعاد التالف والمكسور منها واستبدالها بأخري حفاظا على سلامة منتج التمور من التلف والخسارة.