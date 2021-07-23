«القوى العاملة» توفر 2300 فرصة عمل وتحصل 6.8 مليون جنيه مستحقات عمالة بالأردن والسعودية

شهد حصاد الأسبوع الحالي في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو الجاري - منها توفير ٢٣٠٠ فرصة عمل برواتب تصل إلى ١٥ ألف جنيه، وتحويل وتحصيل 6.8 مليون جنيه مستحقات العمالة بالأردن والسعودية، وصرف 4.5 مليون جنيه منحة عيد العمال والأضحى لـ 4623 عاملًا بأسيوط.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنّه تقرر أن تبدأ الإجازة مدفوعة الأجر من الأحد 18 يوليو حتي الخميس 22 يوليو الجاري ، وذلك بمناسبة عيد الأضحي المبارك وثورة 23 يوليو.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مثلي هذا الأجر.

وشهد حصاد الأسبوع قيام وزير القوى العاملة، بإصدار توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فوراً.