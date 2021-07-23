الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» توفر 2300 فرصة عمل وتحصل 6.8 مليون جنيه مستحقات عمالة بالأردن والسعودية

محمد سعفان
محمد سعفان

شهد حصاد الأسبوع الحالي في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 17  إلى 23  يوليو الجاري - منها توفير ٢٣٠٠  فرصة عمل برواتب تصل إلى ١٥ ألف جنيه، وتحويل وتحصيل 6.8 مليون جنيه مستحقات العمالة بالأردن والسعودية، وصرف 4.5 مليون جنيه منحة عيد العمال والأضحى لـ 4623 عاملًا بأسيوط.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنّه تقرر أن تبدأ الإجازة مدفوعة الأجر من الأحد 18 يوليو حتي الخميس 22 يوليو الجاري ، وذلك بمناسبة عيد الأضحي المبارك وثورة 23 يوليو.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق  العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مثلي هذا الأجر.

وشهد حصاد الأسبوع قيام وزير القوى العاملة، بإصدار توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فوراً.

حصاد الأسبوع وزارة القوى العاملة فرصة عمل مستحقات العمالة بالأردن والسعودية منحة عيد العمال والأضحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع جوهرة سيمبا التنزانى (خاص)

الرئيس السيسى يحقق حلم «مجند العلمين» بعقد مكتبة جديدة (فيديو)

الرئيس السيسى يلتقى أسرة فى العلمين الجديدة: «الإيدين الشقيانة دى فيها البركة» (فيديو)

قرار جديد من «السكك الحديدية» بشأن رشق القطارات بالحجارة

رغم إغلاقه.. غرق شاب بشاطئ النخيل غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

ماجد حبته

إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا