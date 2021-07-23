الأحد المقبل.. «مدينة نصر للإسكان والتعمير» تعتمد توزيع أرباح المساهمين

تعتمد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، توزيعات الأرباح للمساهمين الخاصة بالعام المالي الأخير يوم الأحد القادم الموافق 25 يوليو.

ووافق مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير على العروض التمويلية المقدمة لبعض مشروعات الشركة (تاج سلطان بلوك 20) و(شاليا)، بإجمالي 1.8 مليار جنيه.

وقالت الشركة إن المجلس وافق على قرض متوسط الأجل لقطع شيكات في حدود مبلغ 500 مليون جنيه.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري صافي ربح بلغ 114.49 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، مقابل صافي ربح بلغ 378.17 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجع أرباحها المجمعة بنسبة 70 بالمائة، على أساس سنوي.

وأضافت الشركة أنها حققت صافي ربح بلغ 114.49 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، مقابل صافي ربح بلغ 378.17 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة، لتصل إلى 493.13 مليون جنيه، مقارنة بنحو 914.88 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الربع الأول من 2021، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 115.92 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 371.62 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وحققت الشركة خلال 2020 أرباحاً بلغت مليار جنيه في العام الماضي، مقابل 980.89 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة في العام الماضي 3.09 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بقيمة 2.2 مليار جنيه في 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال العام الماضي إلى 1.02 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 934.88 مليون جنيه في 2019.