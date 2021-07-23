الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأحد المقبل.. «مدينة نصر للإسكان والتعمير» تعتمد توزيع أرباح المساهمين

شركة مدينة نصر للإسكان
شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

تعتمد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، توزيعات الأرباح للمساهمين الخاصة بالعام المالي الأخير يوم الأحد القادم الموافق 25 يوليو.

ووافق مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير على العروض التمويلية المقدمة لبعض مشروعات الشركة (تاج سلطان بلوك 20) و(شاليا)، بإجمالي 1.8 مليار جنيه.

وقالت الشركة إن المجلس وافق على قرض متوسط الأجل لقطع شيكات في حدود مبلغ 500 مليون جنيه.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري صافي ربح بلغ 114.49 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، مقابل صافي ربح بلغ 378.17 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجع أرباحها المجمعة بنسبة 70 بالمائة، على أساس سنوي.

وأضافت الشركة أنها حققت صافي ربح بلغ 114.49 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، مقابل صافي ربح بلغ 378.17 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة، لتصل إلى 493.13 مليون جنيه، مقارنة بنحو 914.88 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الربع الأول من 2021، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 115.92 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 371.62 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وحققت الشركة خلال 2020 أرباحاً بلغت مليار جنيه في العام الماضي، مقابل 980.89 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة في العام الماضي 3.09 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بقيمة 2.2 مليار جنيه في 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال العام الماضي إلى 1.02 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 934.88 مليون جنيه في 2019.

مدينة نصر للإسكان والتعمير وزارة قطاع الأعمال قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعمال العام العام المالي الأرباح بعض المستقل مماثل مساهم والتعمير

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع جوهرة سيمبا التنزانى (خاص)

الرئيس السيسى يحقق حلم «مجند العلمين» بعقد مكتبة جديدة (فيديو)

الرئيس السيسى يلتقى أسرة فى العلمين الجديدة: «الإيدين الشقيانة دى فيها البركة» (فيديو)

قرار جديد من «السكك الحديدية» بشأن رشق القطارات بالحجارة

رغم إغلاقه.. غرق شاب بشاطئ النخيل غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

ماجد حبته

إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا