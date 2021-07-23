الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اللواء حاتم حشمت: ثورة 23 يوليو مثلت علامة فارقة في تاريخ مصر

اللواء حاتم حشمت
اللواء حاتم حشمت

هنأ اللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، ومساعد رئيس الحزب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقواتنا المسلحة الباسلة والشعب المصري بالذكرى ٦٩ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وقال اللواء حاتم حشمت في بيان صحفي له اليوم، إن ثورة  ٢٣ يوليو المجيدة مثلت علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية والعالم أجمع، كمان أنها مناسبة تؤكد أنه لا يوجد مستحيل  بالنسبة للمصريين يصعب تحقيقه، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، ستظل دائما مناسبة غالية حاضرة في وجدان الشعب المصري العظيم وأبنائه من القوات المسلحة، بما حققه أبطالنا خير أجناد الأرض، من انتصارات عظيمة، ستظل دائما مصدر فخر للمصريين، تروي لجيلا بعد جيل، عن عظمة وبراعة وحب وإخلاص ووطنيه ابطالنا، تجاه مصر وشعبها العظيم، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها العظيم.

وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة 23 يوليو المجيدة تمكنت من تغير واقع الحياة على أرض مصر وحققت تغييرات جذرية في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة ألقاها اليوم (الجمعة) بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو 1952:"" اليوم ذكرى ثورة مجيدة تمكنت من تغير واقع الحياة على أرض مصر، وحققت تغييرات جذرية في جميع المجالات لتضع وطننا على خريطة العالم السياسي، وتبدأ مسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر في أحداث تحولات نوعية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قائلا: "إننا قادرون على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه العظيم".

وتابع الرئيس السيسي : "أقول لكم بكل الصدق، إنه من خلال المخزون الحضارى لهذا الشعب العظيم والإدراك العميق لحقيقة ثابتة وراسخة، إننى كنت وما زلت على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات، لما نرضاه ونفخر به وليجد كل مواطن فى هذا البلد، متسعا كريما له ولأبنائه مستلهمين فى ذلك روح ثورة يوليو الخالدة.

اللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول محمد زكى ثورة ٢٣ يوليو

مواد متعلقة

برلمانى: ثورة 23 يوليو ستظل شاهداً من شواهد التاريخ على وحدة الشعب والجيش

أمين تنظيم الحرية: مصر بين ثورتين من استرداد الحرية لبناء الجمهورية الجديدة

«نساء مصر»: ثورة 23 يوليو ما زالت خالدة في ذاكرة وأذهان المصريين

نائب: ثورة 23 يوليو من نموذج فريد ومعبر عن الإرادة الشعبية المصرية

حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث

برلمانية: ثورة 23 يوليو أكدت أن الجيش المصري سند الأمة وحصنها المنيع

بنهضة شاملة في كل المجالات.. برلماني: ذكرى ثورة 23 يوليو تشهد ميلاد الجمهورية الجديدة

برلماني: ثورة 23 يوليو قضت على الفساد وأرست العدالة الاجتماعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع جوهرة سيمبا التنزانى (خاص)

الرئيس السيسى يحقق حلم «مجند العلمين» بعقد مكتبة جديدة (فيديو)

الرئيس السيسى يلتقى أسرة فى العلمين الجديدة: «الإيدين الشقيانة دى فيها البركة» (فيديو)

قرار جديد من «السكك الحديدية» بشأن رشق القطارات بالحجارة

رغم إغلاقه.. غرق شاب بشاطئ النخيل غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

ماجد حبته

إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا