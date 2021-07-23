اللواء حاتم حشمت: ثورة 23 يوليو مثلت علامة فارقة في تاريخ مصر

هنأ اللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، ومساعد رئيس الحزب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقواتنا المسلحة الباسلة والشعب المصري بالذكرى ٦٩ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وقال اللواء حاتم حشمت في بيان صحفي له اليوم، إن ثورة ٢٣ يوليو المجيدة مثلت علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية والعالم أجمع، كمان أنها مناسبة تؤكد أنه لا يوجد مستحيل بالنسبة للمصريين يصعب تحقيقه، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، ستظل دائما مناسبة غالية حاضرة في وجدان الشعب المصري العظيم وأبنائه من القوات المسلحة، بما حققه أبطالنا خير أجناد الأرض، من انتصارات عظيمة، ستظل دائما مصدر فخر للمصريين، تروي لجيلا بعد جيل، عن عظمة وبراعة وحب وإخلاص ووطنيه ابطالنا، تجاه مصر وشعبها العظيم، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها العظيم.

وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة 23 يوليو المجيدة تمكنت من تغير واقع الحياة على أرض مصر وحققت تغييرات جذرية في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة ألقاها اليوم (الجمعة) بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو 1952:"" اليوم ذكرى ثورة مجيدة تمكنت من تغير واقع الحياة على أرض مصر، وحققت تغييرات جذرية في جميع المجالات لتضع وطننا على خريطة العالم السياسي، وتبدأ مسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر في أحداث تحولات نوعية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قائلا: "إننا قادرون على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه العظيم".

وتابع الرئيس السيسي : "أقول لكم بكل الصدق، إنه من خلال المخزون الحضارى لهذا الشعب العظيم والإدراك العميق لحقيقة ثابتة وراسخة، إننى كنت وما زلت على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات، لما نرضاه ونفخر به وليجد كل مواطن فى هذا البلد، متسعا كريما له ولأبنائه مستلهمين فى ذلك روح ثورة يوليو الخالدة.