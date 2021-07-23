كلية اللاهوت الأسقفية: استمرار تلقى طلبات الالتحاق حتى 31 أغسطس

تواصل كلية اللاهوت الأسقفية تحت رعاية المطران سامى فوزى، عميد كلية اللاهوت ورئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية- فى تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وذلك حتى الـ٣١ من أغسطس الجارى بفروعها الثلاثة القاهرة والإسكندرية والمنيا.



وضعت الكلية عدة شروط للالتحاق، أهمها المعيار الروحى، إذ ينبغى على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحى، بالإضافة إلى المعيار الأكاديمى، الذى يتمثل فى المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة، وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

وأكد المطران سامى فوزى، عميد كلية اللاهوت ورئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية- فى بيان له- نقبل المتقدمين من أي خلفية طائفية أو لاهوتية مهما تكن على أن تكون لديه الرغبة في العبادة والدراسة والحياة كجزء من مجتمع الكلية بحسب التقليد الأسقفي مشيرة إلى المعايير المالية، والتى تتضمن قدرة الطالب على سداد مصاريف الدراسة "٢٠٠٠ جنيه مصرى سنويا".



جدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام ٢٠٠٥، وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة، بالإضافة لكونها كيانا تعليميا للتدريب اللاهوتي، متعدد الجنسيات والمواقع والمستويات ؛ تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية/ الأنجليكانية، متخذًا الاسم العريق لمدرسة لاهوت الإسكندرية لإحياء التسمية الأصلية للتعليم المسيحي في البطريركية الأولى بإفريقيا.



تعتبر كلية اللاهوت الأسقفية "AST" مشروع استراتيجي لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، ووصل عدد الملتحقين بها أكثر من ١٣٠ طالبا وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة ٤ سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.