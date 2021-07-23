الجمعة 23 يوليو 2021
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سياسي

برلمانى: ثورة 23 يوليو ستظل بؤرة إشعاع وشعلة نور لا تنطفئ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

هنأ النائب مصطفى قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة والشعب المصرى بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.


قال النائب مصطفى قدري الشريف، إن ثورة 23 يوليو تعيش في وجدان الشعب المصرى، صاحب أقدم الحضارات والتي ألهمت جميع حركات التحرر في العالم والشعوب المتطلعة للحرية، فتحققت لها أهدافها في التحرر والاستقلال والتخلص من الاستعمار بفضل ابن مصر البار  خالد الذكر الزعيم جمال عبد الناصر طيب الله ثراه هذا الثائر الذي انبعث من ضمير هذه الأمة ليحرر الوطن وليحرر المواطن.


وأكد الشريف، أن احتفالنا بثورة 23 يوليو فى كل عام يؤكد العزم على مواصلة صناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالأمن والرخاء فى ظل القيادة الوطنية الحكيمة لمسيرة التنمية والبناء وستظل ثورة يوليو بؤرة إشعاع وشعلة نور لا تنطفئ نسترجعها كمصدر لقيم العطاء والفداء .


واختتم الشريف تهنئتة للرئيس السيسى قائلا:  حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وقواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم .. وأن يهيئ لها من فضله .. مزيداً من التقدم والنجاح .. وأن يُعيد علينا جميعاً هذه الذكرى الخالدة ومصرنا فى عزة وإزدهار .

 

وكان قد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ثورة 23 يوليو المجيدة تمكنت من تغير واقع الحياة على أرض مصر وحققت تغييرات جذرية في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة ألقاها اليوم (الجمعة) بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو 1952:"اليوم ذكرى ثورة مجيدة تمكنت من تغير واقع الحياة على أرض مصر، وحققت تغييرات جذرية في جميع المجالات لتضع وطننا على خريطة العالم السياسي، وتبدأ مسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر في أحداث تحولات نوعية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قائلا: "إننا قادرون على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه العظيم.

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