الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 13% زيادة فى فاتورة استيراد الوقود خلال 4 أشهر

الوقود
الوقود

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من الوقود بمشتقاته إلى حدود 2.6 مليار دولار خلال الأربعة أشهر من العام الحالى 2021 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 344.2 مليون دولار بنسبة 13%.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من منتجات بترولية سجلت ارتفاعًا لـ 1.8 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 825.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.018 مليار دولار، كما بلغت واردات مصر من بترول خام 756.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 682.4 مليون دولار.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من فحم بأنواعه 85.5 مليون دولار، خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 74.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 10.5 مليون دولار.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري لـ 3.1 مليار دولار خلال شهر  أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة  47.4٪ حيـث بلغـت 2.84  مليار دولار خـلال شهر أبريل  2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: "أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجة  بنسبة 60.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0٪".

وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1٪، حيث  بلغت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل  2021  مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات بعض السلع وأهمها: "سيارات ركوب بنسبة 58.9٪، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2%".

الاحصاء واردات وقود مصر بترول صادرات

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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