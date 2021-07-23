الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يحقق حلم «مجند العلمين» بعقد مكتبة جديدة (فيديو)

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع مجند العلمين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإهداء "مجند" التقاه، أمس الخميس، فى العلمين الجديدة، مقرًا لإنشاء مكتبة  للأدوات المدرسية، كمساعدة من الرئيس له على بدء مشروع حياته.

وشكر الشاب الرئيس السيسي وقال: "مكنتش مصدق إني جمب الرئيس السيسي، وكفاية إني كنت ماشي جمبه، ونفسي أقابله بعد ما أنجح عشان أكون عند حسن ظنه"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كان حريصًا على الاستماع إليه، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قال له "عايز إيه يا أيمن مرتين".

وتابع الشاب: "نفسى أكون عند حسن ظن الرئيس، وأحقق نجاح كبير من خلال المشروع، ونصيحتى للشباب، اشتغلوا، وبلاش كلام أثناء الدراسة".
وأكد الشاب: "مش جديد على الرئيس عبد الفتاح السيسى الوقوف إلى جانب الشباب، ويا رب نكون عند حسن ظنه".

فيما أعرب والد المجند أيمن، عن انبهاره بحديث الرئيس التلقائى مع ابنه، مشيدًا بإنجازات الرئيس الكبرى التى تحققت فى السنوات الماضية.
 

السيسي مصر مدينة العلمين الجديدة إحدى جولاته الرئيس

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وائل لطفي

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