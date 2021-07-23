الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

لطلاب «علمي الثانوية».. جميع العلاقات البينية في مادة الفيزياء (صور)

طلاب
طلاب

يخوض طلاب الثانوية العامة امتحان الفيزياء غدا السبت، وفي هذا السياق تنشر "الدستور" في 9 ورقات جميع العلاقات البينية التي تفيد الطالب في مادة الفيزياء قبل الامتحان.

ويواصل غدا  السبت طلاب الثانوية العامة الامتحانات، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان "الفيزياء" بإجمالي عدد 392 ألف 863 طالب/طالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل كل بدء امتحان  بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

 

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