تنفيذ 2159 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام حملة مكبرة على قرى مركز شرطة طوخ لضبط الهاربين من الأحكام.

أسفرت الحملة التى شاركت فيها مديرية أمن القليوبية عن تنفيذ 2159 حكما قضائيا وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث تنفيذ الأحكام يفيد قيام حملة مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام أسفرت عن تنفيذ 2159 حكم قضائى متنوع، كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وضبط 2 قطعة سلاح أبيض ضبط 1 متهم مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا ضبط 1 مراقب هارب وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة التي تولت التحقيق.

وفى سياق متصل أمرت نيابة مركز طوخ بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها بحبس 34 تاجر مخدرات وسلاح ألقي القبض عليهم خلال حلمة امنية شنتها مديرية أمن القليوبية تمكنت فيهما من ضبطهم وبمثولهم للتحقيقات قررت النيابة حبسهم وتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط 11 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية نفذها مباحث مركز شرطة طوخ على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة دون ترخيص كما تم ضبط كمية من الذخيرة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث مركز طوخ يفيد بقيام حملة أمنية شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام ومباحث المخدرات أسفرت عن ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة دون ترخيص وضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن سنج ومطاوي وآلات حادة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 23 تاجر مخدرات لـ9 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة وضبط عاطلين هاربين من حكم بالمراقبة وآخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 7168 حكمًا قضائيًا متنوعًا وتولت النيابة التحقيق.