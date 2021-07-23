«الأوقاف» تفتتح 12 مسجدًا جديدًا بعد التطوير اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 12 مسجدًا جديدًا بعد الإحلال والتجديد، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه، 1550 مسجدًا، منها 1427 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و123 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وذكرت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها كما يلى:

- مديرية أوقاف الجيزة

1. العمري – أبو رجوان القبلي – البدرشين

- مديرية أوقاف السويس

2. الرحمة – أبو سيال - الجناين

- مديرية أوقاف المنوفية

3. أبو الروس – سرس الليان- مركز سرس الليان

4. النصر – عزبة الدبايبة – مركز بركة السبع

5. الصفا – ميت البيضا – مركز الباجور

6. الشرقي – سنجلف – مركز الباجور

- مديرية أوقاف بني سويف

7. حسين دياب- طنسا - ببا

8. آل عميرة شنرا- شنرا الفشن

9. التوحيد – نزلة أقفهاص - الفشن

- مديرية أوقاف الغربية

10. الحليم الصعيدي – قرية خرسيت – مركز طنطا

11. المسجد الكبير – قرية الدواخلية – مركز المحلة الكبرى

- مديرية أوقاف البحيرة

12. مسجد الدكتور محمد عبد المنعم سعد – قرية كفر محلة – داود الرحمانية

و يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صلاة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد وزير الأوقاف، صباح اليوم، مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم الأضاحي بمراحلها المختلفة (التشفية والتقطيع والتعبئة والتبريد والتجميد والنقل) استعدادًا لانطلاق عملية التوزيع عقب صلاة الجمعة اليوم من ديوان عام الوزارة.

وأعرب ا لوزير، عن شكره لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الوطني الاحترافي المتميز.