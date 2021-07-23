الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تفتتح 12 مسجدًا جديدًا بعد التطوير اليوم

الأوقاف
الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 12 مسجدًا جديدًا بعد الإحلال والتجديد، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه، 1550 مسجدًا، منها 1427 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و123 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وذكرت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها كما يلى:

 -  مديرية أوقاف الجيزة
1. العمري – أبو رجوان القبلي – البدرشين

-  مديرية أوقاف السويس
2. الرحمة – أبو سيال - الجناين

- مديرية أوقاف المنوفية
3. أبو الروس – سرس الليان- مركز سرس الليان

4. النصر – عزبة الدبايبة – مركز بركة السبع

5. الصفا – ميت البيضا – مركز الباجور

6. الشرقي – سنجلف – مركز الباجور

- مديرية أوقاف بني سويف
7. حسين دياب- طنسا - ببا

8. آل عميرة شنرا- شنرا الفشن

9. التوحيد – نزلة أقفهاص - الفشن

- مديرية أوقاف الغربية
10. الحليم الصعيدي – قرية خرسيت – مركز طنطا

11. المسجد الكبير – قرية الدواخلية – مركز المحلة الكبرى

- مديرية أوقاف البحيرة
12. مسجد الدكتور محمد عبد المنعم سعد – قرية كفر محلة – داود الرحمانية

و يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صلاة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد وزير الأوقاف، صباح اليوم، مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم الأضاحي بمراحلها المختلفة (التشفية والتقطيع والتعبئة والتبريد والتجميد والنقل) استعدادًا لانطلاق عملية التوزيع عقب صلاة الجمعة اليوم من ديوان عام الوزارة.

وأعرب ا لوزير، عن شكره لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الوطني الاحترافي المتميز.

افتتاحات المساجد الأوقاف وزارة الأوقاف أخبار الأوقاف وزير الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع جوهرة سيمبا التنزانى (خاص)

الرئيس السيسى يلتقى أسرة فى العلمين الجديدة: «الإيدين الشقيانة دى فيها البركة» (فيديو)

«البترول»: رفع سعر البنزين 25 قرشا وتثبيت سعر السولار

جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى

دماء في العيد.. ذبح أم وقتل أب ووفاة عشيقين أثناء علاقة محرمة

بعد فوزها ببطولة العالم للمرة الخامسة.. نور الشربيني: « كنت مستنية اللحظة دي من أول السنة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل