في عيد ميلاده الخمسين.. ماهي مواصفات فتاة أحلام النجم أحمد عز؟

يوافق واليوم في الثالث والعشرين من يوليو، يوم ميلاد الفنان أحمد عز، والذي بدأ مسيرته الفنية قبل أكثر من 20 عاما، وبدأ معه إعجاب الفتيات به والمستمر منذ ظهوره الأول وحتى الآن.

و يعتبر النجم أحد أهم الفنانين الذين أطلقوا عليهم لقب "جان السينما المصرية"، لأنه يتوفر فيه معظم المواصفات التي تتمناها الفتيات في شريك حياتها، وفي السطور التالية نعرض لمعجباته أهم الصفات التي يريدها في فتاة أحلامه، في السطور التالية.

- مواصفات فتاة أحلام عز

في إحدى لقاءاته التلفزيونية، كشف أحمد عز عن مواصفات فتاة أحلامه "أنا مفهوم الجمال بالنسبالى الذكاء لأن الست لو ذكية هتعرف تخلى نفسها جميلة، وهتعرف تلبس كويس وهتعرف تظبط حياتنا لأن الست دى عمود فى البيت مهم جدا بيقوم عليه كل حاجة".

"الست هي البيت".. وأجمل عز رأيه في الست والزوجة بأنها العمود الأساسي الذي يقوم عليه البيت بأكمله ولذلك يجب أن تتحلى بما يكفي من الذكاء حتى يمكن لها تحقيق هذا الدور، ويبدو هذا واضحًا عندما عقب بقوله: "أنا شوفت كدا فى بيت أهلي.. الست هيا البيت هيا اللى بتدور البيت أنا نفسي في ست كدا".

جاء هذا الحديث في أحد لقاءات عز مع الدكتور عمرو الليثي والذي توجه نحو عز بسؤال "هل تبحث عن نموذج مثل والدتك؟"، ليرد عز، "ممكن.. خليني أكون صريح ممكن، بس دا استحالة، ولو بتطلب كدا عمرك ما هتتجوز، لأن الدنيا بتختلف والمتطلبات بتختلف، خاصة أنه لا يمتلك دخل ثابت وربما يقضى عام كامل دون وجود ما يكفي لاستكمال الحياة وإقامة المنزل".. ومن ثم أكد عز على ضرورة وجود سيدة تفهم طبيعة عمل تلك، وتسانده.

واختتم عز حديثه حول مواصفات فتاة أحلامه قائلًا: "أنا عايز حد بس يعرف أنه بيتعامل مع شخص مجنون ومع شخص ممكن ميبقاش عايز يتكلم خالص ومع شخص متقلب".