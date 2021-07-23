الجمعة 23 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في عيد ميلاده الخمسين.. ماهي مواصفات فتاة أحلام النجم أحمد عز؟

أحمد عز
أحمد عز

يوافق واليوم في الثالث والعشرين من يوليو، يوم ميلاد الفنان أحمد عز، والذي بدأ مسيرته الفنية قبل أكثر من 20 عاما، وبدأ معه إعجاب الفتيات به والمستمر منذ ظهوره الأول وحتى الآن.

 و يعتبر النجم أحد أهم الفنانين الذين أطلقوا عليهم لقب "جان السينما المصرية"، لأنه يتوفر فيه معظم المواصفات التي تتمناها الفتيات في شريك حياتها،  وفي السطور التالية نعرض لمعجباته أهم الصفات التي يريدها في فتاة أحلامه، في السطور التالية. 

- مواصفات فتاة أحلام عز

في إحدى  لقاءاته  التلفزيونية، كشف أحمد عز عن مواصفات فتاة أحلامه "أنا مفهوم الجمال بالنسبالى الذكاء لأن الست لو ذكية هتعرف تخلى نفسها جميلة، وهتعرف تلبس كويس وهتعرف تظبط حياتنا لأن الست دى عمود فى البيت مهم جدا بيقوم عليه كل حاجة".

"الست هي البيت".. وأجمل عز رأيه في الست والزوجة بأنها العمود الأساسي الذي يقوم عليه البيت بأكمله ولذلك يجب أن تتحلى بما يكفي من الذكاء حتى يمكن لها تحقيق هذا الدور، ويبدو هذا واضحًا عندما عقب بقوله: "أنا شوفت كدا فى بيت أهلي.. الست هيا البيت هيا اللى بتدور البيت أنا نفسي في ست كدا".

جاء هذا الحديث في أحد لقاءات عز مع الدكتور عمرو الليثي والذي توجه نحو عز بسؤال "هل تبحث عن نموذج مثل والدتك؟"، ليرد عز، "ممكن.. خليني أكون صريح ممكن، بس دا استحالة، ولو بتطلب كدا عمرك ما هتتجوز، لأن الدنيا بتختلف والمتطلبات بتختلف، خاصة أنه لا يمتلك دخل ثابت وربما يقضى عام كامل دون وجود ما يكفي لاستكمال الحياة وإقامة المنزل".. ومن ثم أكد عز على ضرورة وجود سيدة تفهم طبيعة عمل تلك، وتسانده.

واختتم عز حديثه حول مواصفات فتاة أحلامه قائلًا: "أنا عايز حد بس يعرف أنه بيتعامل مع شخص مجنون ومع شخص ممكن ميبقاش عايز يتكلم خالص ومع شخص متقلب".

 

أحمد عز عيد ميلاد أحمد عز مواصفات فتاة أحلام أحمد عز من هي فتاة أحلام أحمد فيلم أحمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

رسميًا.. لا زيادة فى تعريفة سيارات النقل الجماعى و«السرفيس» بالمحافظات

تفاصيل مفاوضات الأهلى مع جوهرة سيمبا التنزانى (خاص)

الرئيس السيسى يلتقى أسرة فى العلمين الجديدة: «الإيدين الشقيانة دى فيها البركة» (فيديو)

إصابة 34 سيدة في تصادم «أتوبيسين» بالإسكندرية

جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد تعادل الأهلى أمام البنك الأهلى

«التعليم» تطمئن طلاب الثانوية: «لا أسئلة تعجيزية بالفيزياء.. متخافوش منها»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

ثروت الخرباوي

لماذا يكره الإخوان ثورة 23 يوليو؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «2-2»

ماجد حبته

توترات جديدة بسيناريو قديم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

ابنة أبي

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

صور

مباراة تعادل الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

مباراة الأهلى والبنك الأهلى.. هدف أفشة فى الشوط الثانى

الشوط الأول.. البنك الأهلى يقيم ممرًّا شرفيًّا لأبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لقاح «فايزر» يمنع خطر كورونا وليس فعالا ضد الإصابة

تفاصيل عودة إسرائيل للاتحاد الأفريقى بعد 20 عامًا من الإطاحة بها

تسجيل 130 إصابة بكورونا فى موريتانيا