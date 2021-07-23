الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية لا زيادة في أسعار المواصلات داخل نطاق المحافظة

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة الغربية واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

 وقال محافظ الغربية، أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف  وإدارة المرور،  واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

 كما وجه المحافظ إدارة مرور الغربية، بإقامة كمائن ثابتة ومتحركة  لعدم قيام السائقين برفع أسعار الأجرة في أي من المواقف المنتشرة.

- تخصيص رقم لتلقي شكاوى زيادة أسعار المواصلات

وناشد "رحمي"،  جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( 01281189769 ) والمخصص من إدارة مواقف الغربية في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقم 0403341233 والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من ، صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر  2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ 675 قرشا للتر ، بنزين أوكتين 92 بـ 800 قرشًا للتر، بنزين أوكتين 95 بـ 900 قرشًا للتر ، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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