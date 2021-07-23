الهلال الأحمر: استمرار جسر مساعدات الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، استمرار جسر المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية المقدمة من الشعب المصري للشعب الفلسطيني خلال الأيام القادمة، وذلك وفقا للتوجيهات الرئاسية وتحت قيادة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي- نائب رئيس جمعية الهلال، ومن المقرر ان تكون المرحلة الخامسة من المساعدات خلال الشهرين القادمين، وذلك لسد النقص الحاد في المستلزمات للمصابين والجرحى والمتضررين فى فلسطين.

وأضاف الناظر فى تصريحات لـ"الدستور"، أن المرحلة الرابعة تم إرسالها فى العيد وحملت 160 طنا من المساعدات وتم نقلها بأسطول مكون من أكثر 20 سيارة نقل ثقيل من المخازن الاستراتيجية بمحافظة الإسماعيلية مرافقا معها وفد من إدارة الإغاثة والتى تعتبر من أكبر المعونات دعما لدولة فلسطين، مؤكدا ان وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع باستمرار عملية تنفيذ وتحميل وشحن المساعدات والتي قد تستغرق أكثر من 48 ساعة متواصلة للتجهيز والإعداد، وذلك في سباق مع الوقت للوصول في الموعد المحدد.

وأشار ، إلى أن الهلال الأحمر رفعت حالة الاستعداد القصوى لخدمات الطوارئ لتقديم المساعدات الطبية والنفسية والإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني، موضحا أن مئات المتطوعين من الهلال الأحمر المصري يشاركون في مهمة مساندة الأشقاء في دولة فلسطين.

وشدد على استمرار متابعة تنسيق جهود الإغاثة وتلقي مختلف التبرعات من أجل دعم الأشقاء في دولة فلسطين، مؤكدا على وجود تواصل مستمر على مدار الساعة مع فريق الهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم كل المساعدات الطبية ومواد الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

جدير بالذكر، أن الهلال الأحمر قامت بتسيير عدد كبير من المعونات للهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح تشمل أجهزة صدمات القلب، وشنط نظافة شخصية، وأجهزة قياس سكر وضغط، وبدل متعددة الاستخدام، وجوانتيات طبية، وأكياس قطنية وأجهزة تنفس نيبوليزر، وأجهزة قياس حرارة عن بعد، وأجهزة ضغط ديجيتال، وشاش وأسطوانات أكسجين، ومحاليل ملح وجلوكوز، وأكياس نفايات، وكراسي نقالة للإسعاف، هذا إلى جانب عدد كبير من الكمامات والبدل الطبية والسرنجات وزجاجات الكحول، إلى جانب إمداد فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بالأدوات والمستلزمات الطبية لاستخدامها وقت الحاجة وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية للمصابين العابرين من الأراضي الفلسطينية.