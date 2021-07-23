الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئولون بادارة بايدن يحذرون من احتمال تزايد المهاجرين

بايدن
بايدن

أعرب مسئولون بادارة الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم عن خشيتهم من احتمال تزايد أعداد المهاجرين الذين يسعون من أجل دخول الولايات المتحدة إذا تم رفع القيود المفروضة على الحدود الأمريكية لمكافحة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد.


و حذر المسئولون قائلين "إنه إذا تم رفع هذه القيود تماما، فإننا يمكن أن نشهد اندفاعا من جانب المهاجرين لعبور الحدود ، و سيكون الأمر كارثياً لو حدث ذلك".


وقال مسئولان مطلعان "إن هذه القيود تمنع المهاجرين الذين لايحملون وثائق من عبور الحدود الأمريكية المكسيكية ، وإذا تم رفع القيود ستحدث زيادة كبيرة فى الهجرة يصعب مواجهتها".


ومما يذكر أن هذه القيود كان قد تم فرضها خلال شهر مارس عام 2020 فى عهد إدارة ترامب ، وأدى فرضها إلى طرد حوالى مليون مهاجر مكسيكى إلى بلادهم أثناء محاولتهم عبور الحدود الجنوبية.


ومع ذلك فإن إدارة بايدن رفعت القيود بالنسبة للأطفال الذين يصلون إلى الولايات المتحدة بدون آبائهم، وأعدت الإدارة خططا داخلية تسمح لكافة الآباء والأبناء بالسفر معا لدخول الولايات المتحدة لحضور جلسات بشأن قضاياهم المتعلقة بالهجرة فى محاكم أمريكية بحلول نهاية شهر يوليو الحالى، ولكن تزايد أعداد حالات الاصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة نتيجة ظهور سلالة / دلتا / المتحورة من الفيروس أدى إلى تعرض البيت الأبيض لضغوط لكى يعيد التفكير فى خططه فيما يتعلق بهذا الشأن.


وقال المسئولان الأمريكيان المطلعان إن الادارة تشعر بقلق بشأن المسائل المرتبطة برفع القيود والتى تتعلق بالتمويل والتسهيلات والعاملين.


وأكد المسئولون بإدارة بايدن إن ثمة قلقا من أنه إذا تم السماح لمزيد من المهاجرين بدخول الولايات المتحدة لحضور جلسات قضاياهم فى محاكم الهجرة، فإن ذلك سيشجع مهاجرين آخرين على القدوم بأعداد ضخمة لدخول الولايات المتحدة ، وأن ذلك يمكن أن يؤدى إلى حدوث كارثة.

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يوليو ويونيو

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