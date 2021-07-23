الجمعة 23 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى يعلن عن مقتل عدد من المسلحين الحوثيين جنوب مأرب

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أعلن الجيش اليمني، سقوط قتلى وجرحى من جماعة "أنصار الله" الحوثية، إثر معارك في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، ذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر مركزها الإعلامي، أن "قوات الجيش استهدفت مجاميع حوثية كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهات المشيريف وجبل مُراد، ورحبة جنوب مأرب، وأجبرتهم على الفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم"​​​.

 

وأشارت إلى "قصف مدفعية الجيش تعزيزات للحوثيين في مواقع متفرقة بجبهات صرواح غرب مأرب، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد".

 

في المقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين، بأن التحالف العربي نفذ غارتين جويتين على مديرية جبل مُراد جنوب مأرب، واستهدف بـ 6 غارات أخرى مديرية ناطع شمال البيضاء، أسفرت عن سقوط ضحايا.

 

وكانت القوات الحكومية، قد أعلنت السبت الماضي، عن سيطرتها على مناطق ومواقع في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب بينها مواقع الخرفة في حيد آل أحمد بمديرية رحبة، ومناطق أخرى في جبهة المشيريف الفاصلة بين محافظتي مأرب والبيضاء، وفقا لموقع وزارة الدفاع اليمنية.

 

وتشهد محافظة مأرب منذ مطلع فبراير الماضي، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية تستميت للسيطرة على المدينة التي تشكل آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في شمال ووسط اليمن.

 

وفي وقت سابق، حررت قوات الجيش اليمني،  مواقع استراتيجية جنوب محافظة مأرب بعد اشتباكات عنيفة وقعت مع ميليشيات الحوثي.

 

وذكرت الفضائية اليمنية أن قوات الجيش اليمني واصلت تقدمها في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي.

 

وأكدت الفضائية اليمنية أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة بين قتلى وجرحى وخسائر في العتاد.

 

وحققت قوات الجيش اليمني، أمس، تقدماً جديداً في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

 

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، إن أبطال الجيش والمقاومة، حرروا اليوم مواقع ومرتفعات حاكمة باتجاه وادي الوينان منها جبال المنصاعة وأم القبور والشهيد وتويلقه وتباب علفا، كما أكد سقوط العديد من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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