الجمعة 23 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك تسجل أعلى حصيلة للإصابات الجديدة بكورونا منذ يناير

كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية،  تسجيلها 16244 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ يناير، كما تم رصد 419 وفاة في ارتفاع مستمر لهذا المؤشر.

 

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 16244، مقابل 15198 في بيانات الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2.709 مليون حالة.

 

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 419 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 397 الأربعاء، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 237626 شخصا، بنسبة فتك حوالي 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

 

وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

 

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

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