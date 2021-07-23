وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفيات سمنود وحميات المحلة فى ثالث أيام العيد

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى سمنود العام ومستشفى حميات المحلة رافقه الدكتور هشام شيحة، مدير عام الطب العلاجي لبحث السعه الاستيعابية للمستشفى بعد الانخفاض الشديد لمرضى كورونا ببعض المستشفيات، فقد قام بالمرور على أقسام الطوارئ والاستقبال وأقسام الداخلي والعنايات المركزة والغسيل الكلوي والعمليات وبنك الدم والمعمل بعد عملية التوسعة بمشاركة المجتمع المدني.

كما تأكد من تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ببدء تشغيل جميع الأقسام بالمستشفيات العامة والمركزية بعد انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا، واستمع وكيل الوزارة إلى المرضى وسؤالهم عن مدى الخدمة المقدمة والتزام الطاقم الطبي وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات رضاهم التام.



كما وجه بتذليل العقبات من صيانة الأجهزة ووحدة UPS والتكييف المركزي والتنبيه على تركيب المكيفات الجديدة المرسلة من الوزارة، وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد وتفعيل خدمة الحجز للعيادات الخارجية عن طريق خدمة "الواتس آب".



وفي سياق متصل تم المرور على حميات المحلة للوقوف على ما تم من عملية التطوير للمستشفى وسرعة إنجاز جزء كبيير من أبنية المستشفى وتخصيص حوالي ٤٨ سرير لاستقبال جميع مرضى الحميات مرورا بالاستقبال والعيادات وأقسام الداخلى والعناية وتواجد الطاقم الطبي وتوفر المستلزمات والواقيات والأدوية ورضا المرضى عن الخدمة المقدمة.

وطالب وكيل الوزارة، بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتي تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، لتجنب انتشار العدوى، مقدمًا الشكر لجميع فرق العمل علي المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وكان حميدة وشيحة، قد تفقدا مستشفى حميات كفر الزيات للوقوف على ماتم من الانتهاء من أعمال التطوير في الجناح الخلفي للمستشفى والاستقبال وجاري العمل بصورة جيدة والمحتمل الانتهاء من التطوير قريبًا، وأوضح وكيل الوزارة أن المستشفى تستقبل المرضى بالجناح الأمامي بسعة ٤٠ سريرًا، بالإضافة إلى قسم الإدارة، مشيرا إلى انخفاض أعداد مرضى كورونا بصورة كبيرة.

كما أثنى على جميع العاملين وحثهم على بذل مزيد من الجهد وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية لعدم انتشار العدوى والحفاظ على سلامة المرضى، وقاما بزيارة مفاجأة على مستشفى إبيار المركزي لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد الطواقم الطبية والمرور على قسم الاستقبال وأقسام الداخلى والحضانات والغسيل الكلوى والتأكد من توفر جميع المستلزمات والأدوية اللازمه والمرور على المرضى وسماع شكواهم وحلها، مؤكدا على بذل مزيد من الجهد لتقديم خدمة مميزة للمرضى وزيادة نشاط ومؤشرات الأداء.