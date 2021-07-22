ليبيا تعتزم تصدير 1.13 مليون برميل نفط يوميا خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات برنامج شحن النفط من الموانئ الليبية اعتزام ليبيا تصدير 89ر34 مليون برميل من النفط الخام والمتكثفات النفطية خلال يوليو الحالي بما يعادل 13ر1 مليون برميل يوميا، مقابل 1ر1 مليون برميل يوميا خلال يونيو الماضي.



وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن جدول التحميل بالنسبة لخامات النفط الليبي الأخرى خلال الشهر الحالي يشير إلى اعتزام ليبيا تصدير 88ر5 مليون برميل بما يعادل 190 ألف برميل يوميا من ميناء الشرارة، مقابل 174 ألف برميل خلال الشهر الماضي.



وكان المقرر سابقا تصدير حوالي 178 ألف برميل يوميا من ميناء الشرارة خلال الشهر الحالي.



كما تعتزم ليبيا تصدير 8ر8 مليون برميل خلال الشهر بما يعادل 284 ألف برميل يوميا من ميناء السدر، مقابل 293 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي.



وتعتزم ليبيا تصدير 63ر7 مليون برميل خلال الشهر خامي سرير ومسلة بإجمالي بما يعادل 246 ألف برميل يوميا من ميناء الحريقة، مقابل 187 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي.



كما تعتزم تصدير 600 ألف برميل خلال الشهر الحالي مقابل 2ر1 مليون برميل خلال يونيو الماضي من ميناء الزويتينة.

وفي سياق آخر. .ارتفعت أسعار النفط ما يزيد على أربعة بالمئة، مواصلة المكاسب للجلسة الثانية في ظل تلقيها الدعم من تنامي الشهية للمخاطرة رغم بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.88 دولار بما يعادل 4.2 بالمئة لتصل إلى 72.23 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.1 دولار أو ما يعادل 4.6 بالمئة لتسجل 70.30 دولار للبرميل عند التسوية.

وانتعشت العقود الآجلة بعد أن نزلت نحو سبعة بالمئة يوم الاثنين، عقب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على زيادة المعروض 400 ألف برميل يوميا في كل شهر من أغسطس إلى ديسمبر.