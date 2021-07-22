عم مجند «لقاء السيسي» يكشف مفاجأة لـ«الدستور» بعد «الحوار الأبوي»

كشف علي قنديل الأشموني، عم المجند أيمن قنديل، الذي حاوره الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قيادة الدراجات في مدينة العلمين الجديدة، اليوم، عن مفاجأة.

وقال الأشموني، إن معاوني الرئيس السيسي قاموا بالتواصل معهم ومعاينة مقر مكتبة وتم إنهاء العقود وتجهيز المكتبة، مؤكدا أن الرئيس دائما ما يستمع لمطالب المواطنين في لقاءاته.

وأوضح عم مجند مرور مطروح خلال حديثه لـ"الدستور، أن نجل شقيقه يقضي الخدمة العسكرية في مرور مطروح وكان له نصيب في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة وتبادل الحديث معه، مشيرا إلى أن ابن شقيقه أعرب للرئيس السيسي عن أمله في أن يمتلك مكتبة أكبر من تلك التي يمتلكها حاليا حتى يتمكن من منافسة أصحاب المكتبات الكبرى، في حين حثه الرئيس على العمل والاجتهاد لتحقيق طموحاته.

وأعرب عم المجند، عن فخره بالحوار الذي دار بين ابن شقيقه والرئيس السيسي، مؤكدا أنه يعبر عن الجانب الإنساني للرئيس وحرصه على التعرف على أحوال المواطن عن قرب.

وأعرب أيمن قنديل، المجند الذي تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحديث معه خلال قيادة الدراجات في مدينة العلمين الجديدة، عن سعادته بالحديث الذي دار بينه وبين الرئيس.

وأكد "قنديل" المجند بمرور مطروح، لـ"الدستور"، أن الحديث كان وديا وأن لقاءه بالرئيس كان بمثابة حلم بالنسبة له.

وتابع: "كنت فرحان ومبسوط إني قابلت الرئيس السيسي.. إني أسلم عليه واتكلم معاه ده حلم.. مفيش أبسط من كده"، مشيرا إلى أن الرئيس قال له تحدث معي مثلما تتحدث مع والدك، مرددا: "أنا كده راضي بعد مقابلة الرئيس".

وقاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، دراجة هوائية، أثناء تواجده فى مدينة العلمين الجديدة.

والتقى الرئيس خلال جولته بمجند يدعى أيمن، إذ حرص على سؤاله عن أحواله المعيشية، والاستماع إلى مطالبه، فيما أكد الشاب أنه كان يعمل فى مكتبة بسيطة، فى مسقط رأسه بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، براتب 1500 جنيه.



وقال الرئيس للمجند أيمن: "أنا زى أبوك يا ابنى"، ومازحه قائلًا:"خليك دوغرى، المنايفة دول أنا عارفهم كويس جدًا، بتوع أشمون دول".

وحث الرئيس السيسى الشاب المصرى، البالغ من العمر 29 عامًا، على العمل، ونصحه حتى يحقق نجاحًا فى حياته قائلًا: "اطحن نفسى ما أكلشى وما أنامش ولا حد يغلبنى أبدًا، هو العيل اللى بيجى مش محتاج أكل وشرب وتعليم وصحة، تقدر توفر كده إزاى، بس عشان متقولش الظروف صعبة".

وفى نهاية الجولة حرص الرئيس السيسى على تلبية متطلبات الجندى، قائلًا: "هياخدوا بياناتك يا أيمن، وسلم لى على والدك، وكل سنة وأنتم طيبين".