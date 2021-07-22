إيطاليا تلزم الأفراد بتقديم «الجواز الأخضر» للتنقل بحرية بعد ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، أنه سيكون من الضروري للأفراد بدءًا من الشهر القادم تقديم ما يُعرف بـ "الجواز الأخضر" للحالة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا من أجل التنقل بحرية والوصول إلى مختلف الخدمات داخل الدولة.



وأوضحت قناة (فرانس 24) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم - أن جواز فيروس كورونا الأخضر سيتم تطبيقه بدءًا من 6 أغسطس 2021 من جانب الأفراد الراغبين في الذهاب إلى مختلف أماكن التجمعات العامة كصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة والملاعب الرياضية والمتاحف والمنتجعات الصحية ودور السينما.



وأضافت القناة أن تناول الطعام داخل المطاعم سيتطلب أيضاً هذا الجواز.



ويُعد "جواز كورونا الأخضر/ Green Pass" شهادة رقمية أو ورقية تُظهر ما إذا كان شخص ما قد تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا أو أن نتيجة اختباره سلبية أو تعافى مؤخراً من الفيروس.

وتتطلع إيطاليا في الوقت الحالي إلى احتواء طفرة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدما بلغ العدد الإجمالي حوالي 4.3 مليون حالة.



إصابات كورونا في إيطاليا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم ، 15 حالة وفاة، و5 آلاف و57 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لما نقلت صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ(كوفيد-19) المسجلة في إيطاليا منذ ظهور الوباء إلى 127 ألفًا و920 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 4 ملايين و302 ألف و393 إصابة.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.