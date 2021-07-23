سمير عارف يوجه بزيادة أعداد مصانع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى العاشر

اكد الدكتور سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية خلال الفترة الماضية أثناء جائحة فيروس كورونا.

وأضاف عارف في تصريح لـ"الدستور"، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأثر مثل باقي القطاعات التي تأثرت بالجائحة، وتم التخفيف من حدة التداعيات من خلال إجراءات البنك المركزي المصري بإطلاق مبادرة لدعم أصحاب تلك المشروعات.

وتابع أن هناك توجه من المستثمرين والحكومة بزيادة المصانع والمجمعات الصناعية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهميتها في توفير فرص العمل، وتقليل نسبة الواردات وزيادة الصادرات المصرية.

وفي سياق منفصل ثمن الدكتور سمير عارف بالجهود التى يبذلها جهاز المدينة لإعادة هيكلة الطرق والبنية التحتية بالمناطق الصناعية بالعاشر والتى تعكس رؤية الدولة الحقيقية فى دعم الصناعة والإستثمار.

وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيادة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في توفير التمويلات اللازمة لعدد كبير من أهالي المحافظات والنساء لعمل مشروعات خاصة بهم، مؤكدًا أنها نجحت في ذلك وفي تقوية مكانة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الاقتصادية، بالإضافة إلى انشاء مجمعات صناعية صغيرة لتلك المشروعات في المدن الصناعية مثل مدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، ومدينتي العبور وبدر.