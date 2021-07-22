إحباط محاولة إقامة مقابر مخالفة فى دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية والوحدات المحلية برصد أى حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى لأية محاولات فى هذا الخصوص خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتعامل الحاسم معها، مشيرة إلى أن هناك جهودا كبيرة لمتابعة ذلك بكافة المناطق من خلال المرور الميدانى وتفعيل غرف عمليات بجميع الأجهزة المختصة.

وفى هذا السياق، نفذت مديرية الزراعة بدمياط، مطلع هذا الأسبوع حملة تم خلالها التصدى لمحاولتى تعد على أرض زراعية بكفر البطيخ بإقامة مقبرتين عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

رفعت الوحدات المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط حالة الطوارئ في عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى المبارك وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لأزمة كورونا.

ومن جانبه أعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

كما شدد وكيل الوزارة علي الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة وكذلك استمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال تلك الفترة، وتجهيز فرق الانتشار السريع للاستعانة بهم ، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة بالمديرية للمرور علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة أثناء هذه الفترة.. مشيراً إلي منع الإجازات للسادة الأطباء خلال هذه الفترة.

كما وجه مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، ومديري المستشفيات، والإدارات الصحية، بصرف المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية، من مخازن التموين الدوائي الرئيسية وتوفيرها بمختلف الأقسام الطبية، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الطبية الحرجة، موجهاً بزيادة القوي البشرية بالأقسام الطبية، مع توفير كميات مضاعفة من فصائل الدم المختلفة لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.