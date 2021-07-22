1721 إصابة بكورونا في سريلانكا

أعلنت وحدة الوبائيات بوزارة الصحة في سريلانكا، اليوم الخميس، أنه جرى الإبلاغ عن 1721 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة (كولومبو بيدج) الالكترونية السريلانكية أن إجمالي الاصابات في البلاد بلغ 291 الفا و298 شخصا، بينما بلغ إجمالي المتعافين 264 الفا و755 حالة بعد تعافي 22 ألفا و646 حالة جديدة.

كما سجلت سريلانكا 42 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3 آلاف و959 حالة.

وفقًا لتقرير وحدة الوبائيات، تلقى 6 ملايين و317 ألفا و202 شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى مليون و722 ألفا و998 شخصا، الجرعتين.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



إرشادات منظمة الصحة العالمية



وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.