مصرع عاملين في خزان مياه تابع لمصنع بالمنطقة الصناعية ببني سويف

لقي عاملان مصرعهما، اليوم الخميس، اختناقاً داخل خزان مياه بأحد المصانع بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيهم بلاغا بمصرع عاملين بعد أن اختنقا داخل حزان مياه بمصنع بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمركز الواسطى، ووجه على الفور بسرعة كشفت ملابسات الواقعة وانتقال سيارات الإسعاف لنقلهم إلى مشرحة المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية التى قادها ضباط مباحث مركز شرطة الواسطى أن العاملين وهما "أيمن.ع.ع" 30 سنة، ورمضان.س.ش" 30 سنة، (مقيمان بالواسطى) توفيا أثناء النقل، وأنهما أثناء عملهما بالمصنع لقيا مصرعهما اختناقاً داخل الخزان.

وجري نقل العاملين إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق منفصل لقي شاب مصرعه بطعنة سلاح أبيض، في مشاجرة خلال حفل زفاف بقرية "فزارة" التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة ببا يفيد بورود بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرفين خلال حفل زفاف بقرية "فزارة"التابعة لدائرة المركز، نتج عنها وفاة شخص من طرفي المشاجرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المشاجرة نتج عنها وفاة "احمد م.ع.س" 35 سنة، مقيم ذات القرية، بطعنة نافذة اسقطته غارقًا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل خلال نقله إلى مستشفى ببا المركزي.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن المشاجرة نشبت خلال حفل زفاف بالقرية، بسبب اعتراض المجني عليه على رعونة سائق سيارة مشاركة في زفة العروسين أثناء مرورهم من أمام مقهى بمدخل القرية، بدأت بمشادة تطورت لمشاجرة تلقى خلالها طعنة نافذة أودت بحياته.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط عدد من طرفي المشاجرة، وفرضت تمركزًا أمنيًا بالقرية منعًا لتجدد الإشتباكات بين أهلية الطرفين، وتم إيداع جثة المتوفي بمشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.