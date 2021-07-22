العراق يسجل 81 وفاة و8106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس، عن تسجيل 81 حالة وفاة و8106 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن 7257 شخصا تماثلوا للشفاء اليوم، لافتة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال آخر 24 ساعة بلغ عددهم 20819 شخصا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق فالح الزيادي، في تصريح لـ "واع"، إن "العراق دخل رسميا في الموجة الوبائية الثالثة، ووصل عدد الحالات الحرجة في المستشفيات الى اكثر من 160 ألف مصاب، فضلا عن أكثر من 750 شخصا في العناية المركزة".

وأضاف أن "فئة الشباب هم اكثر الفئات المستهدفة في هذه الموجة"، مؤكدًا "الالتزام بالتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة، منها الإجراءات الوقائية والتباعد وضرورة التزام الوزارات والمؤسسات بتوصيات اللجنة".

وتابع أن "الالتزام بالتوصيات، بالإضافة إلى أخذ اللقاح، سيعطيان نتائج إيجابية بالموقف الوبائي"، داعيا "الجهات الدينية والثقافية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع المواطنين على اللقاح وزيادة نسبة المتلقحين للوصول الى المناعة المجتمعية".

وكانت وزارة الصحة العراقية قالت في بيان صدر، أمس الأربعاء، أن الموجة الثالثة تسبب ضغطًا شديدًا على المستشفيات ومراكز علاج كورونا التي تشهد اكتظاظ المرضى الراقدين وزيادة الحالات الحرجة، بضمنها فئة الشباب، فيما أطلقت نداءً وطنيًا لكل العراقيين بالتعاون معها والمساعدة في إيقاف سلسلة انتقال الوباء، عبر تطبيق الإجراءات الوقائية.

ترتيب الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.