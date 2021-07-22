الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل علي الحجار بمسرح النافورة في دار الأوبرا

علي الحجار
علي الحجار

يستعد المطرب علي الحجار لإحياء حفلا غنائيا مساء يوم الخميس 29 يوليو على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا.

 

ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء برفقة فرقة علي الحجار الغنائية، وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل الكترونيا وتبدأ أسعار التذاكر من 100 جنيها مصريا وتصل إلى 500 جنيها مصريا.

 

علي الحجار 

 

شروط حضور حفل على الحجار بدار الأوبرا

 

ووضعت دار الأوبرا المصرية عدد من الشروط لحضور الجمهور حفل على الحجار على مسرح النافورة وجاءت كالتالي:

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحراره بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ارتداء الزى اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

- ممنوع التصوير.

علي الحجار المطرب علي الحجار حفل علي الحجار بالأوبرا دار الاوبرا حفل على الحجار على مسرح النافورة مسرح النافورة الحجار

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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