في عيد ميلاده الثامن.. كيف تحتفل العائلة المالكة البيطانية بالأمير جورج؟

تعتبر أعياد الميلاد وقتًا مثيرًا لجميع الأطفال ولا يختلف الأمر إذا كنت من أفراد العائلة المالكة في بريطانيا، وعادةً ما تنشر العائلة المالكة صورة جديدة لهم للاحتفال بهذه المناسبة، ولكن مثل أي أطفال آخرين لديهم أيضًا احتفال مثير بعيدًا عن أعين الجمهور.

كيف يحتفل أمراء العائلة المالكة بأعياد ميلادهم؟

يحتفل الأمير الصغير جورج بعيد ميلاده الثامن اليوم، وجوج هو الثالث في ترتيب العرش وتعاملت كيت مع المعجبين بصورة جديدة رائعة لمولودها الأول، والتي تظهر ملك المستقبل جالسًا على سيارة والديه لاند روفر ديفندر.

وفيما يلي طريقة احتفال كيت وويلز بإبنهما ولي العرش طبقا لموقع mirror



حفل ​​​​​​عيد الميلاد الأول للأمير جورج

في عيد الميلاد الأول للأمير أقامت كيت وويليام حفل شاي "على مستوى منخفض" لمولودهما الأول احتفالًا بعيد ميلاده في قصر كينسغتون.

وبدأ الضيوف في الوصول من الساعة 3 مساءً، حيث بدأ والدا كيت كارول ومايكل في البداية، وتلتهما كيت والسكرتير الخاص السابق لوليام جيمي لوثر بينكرتون حاملاً هدية ملفوفة بألوان زاهية.

وحضر أيضًا شقيق كيت جيمس وشقيقتها بيبا، وابنة عم ويليام زارا فيليبس وزوجها مايك تيندال.

لكن الجدة الملكة كانت ضيفة الشرف، حيث وصلت بعد ساعة من بدء الحفلة في سيارة بنتلي خضراء كما تفعل عادة.

الأمير الراحل فيليب لم يتمكن من الحضور، لكن كيت وويليا أخذا جورج الصغير إلى قصر باكنغهام في الصباح حتى يتمكن من رؤية جده في يومه الخاص.

أصدر كيت بيانًا عشية عيد ميلاد ابنهما لشكر الجميع على تمنياتهم الطيبة لجورج، كما شاركوا صورًا جديدة رائعة له، التقطت في متحف التاريخ الطبيعي قبل يومه الكبير.

الأمير الصغير

عيد الميلاد الثاني لملك البلاد المستقبلي

عام آخر، حفلة ملكية أخرى، ووقتها كان ويليام وكيت قد انتقلا إلى Anmer Hall في نورفولك، لذلك أقيمت الاحتفالات هناك.

وقاما بدعوة حوالي عشرة من الشباب إلى الحفلة، بالإضافة إلى أسرهم المقربة.

اضطر العديد من أفراد العائلة المالكة إلى تفويت الحدث لأنهم كانوا في مهام رسمية، لكن ويليام حصل على إجازة للاحتفال.

تمكن الأمير فيليب أيضًا من القيام بزيارة مفاجئة بعد أن فاته احتفالات العام السابق.

استمرت الحفلة حوالي ساعة ونصف.



عيد الميلاد الثالث للأمير

أصدرت كيت وويلز سلسلة من الصور الجديدة للأمير للإحتفال بعيد ميلاده الثالث.

أصدرت العائلة المالكة أربع صور جميلة لجورج مع التعليق: "لا أصدق أن ثلاث سنوات مرت بالفعل!"، في إحدى الصور، كان جورج يطعم كلب كامبريدج لوبو الآيس كريم



عيد الميلاد الرابع للأمير

أمضى الأمير الفترة التي تسبق يومه الكبير في جولة رسمية في بولندا وألمانيا مع والديه.

خلال الرحلة شوهد الأمير الصغير يبتسم ابتسامة كبيرة بينما كان يجلس في قمرة القيادة لطائرة هليكوبتر.

شاركت كيت وويليام صورة للأمير جورج بابتسامة كبيرة على وجهه بمناسبة عيد ميلاده.

وقال قصر كنسينغتون في بيان: "يسعد دوق ودوقة كامبريدج مشاركة صورة رسمية جديدة للأمير جورج بمناسبة عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الرابع غدا

الأمير الصغير

عيد الميلاد الخامس

هذه المرة احتفل الأمير جورج بعيد ميلاده الخامس في عطلة في منطقة البحر الكاريبي.

كان يُعتقد أن هذه هي أول عطلة للأسرة منذ خمسة أعوام، بعد ولادة الأمير لويس في أبريل.

وبحسب ما ورد ذهبوا إلى موستيك، وهي جزيرة في سانت فنسنت وجزر غرينادين.

الأمير الصغير

عيد الميلاد السادس

احتفل جورج بعيد ميلاده السادس مع عائلته في منزلهم الريفي أنمير هول في نورفولك.

كانت هناك تقارير أنه أقام حفلة صغيرة مع بعض أصدقائه في المدرسة عندما عاد إلى لندن.



عيد الميلاد السابع

كانت احتفالات العام الماضي مختلفة بعض الشيء بسبب فيروس كورونا وما تلاه من عمليات إغلاق في كافة البلاد.

وكان عيد ميلاده في يوليو يعني أن العديد من القيود قد تم تخفيفها ، مما كان ينبغي أن يسمح له بالاحتفال مع مجموعة صغيرة من العائلة والأصدقاء.

أصدرت كيت وويلز مرة أخرى صورًا جديدة لابنهما وهو يبتسم للكاميرا.

أمضت الأسرة يومها في نورفولك، حيث قضوا في الحجز.

عيد الميلاد الثامن والحالي

هذا العام بلغ الأمير غير الصغير الثامنة وفي الأسابيع التي سبقت يومه الكبير تم التعامل معه في رحلتين خاصتين.

تم نقله إلى ويمبلي من قبل كيت وويلز لمشاهدة مباراتين من إنجلترا في يورو 2020 وشهد فوزًا مؤكدًا على ألمانيا والخسارة المفجعة أمام إيطاليا في النهائي.

مره أخرى، تم رفع قيود فيروس كورونا، لتمكن جورج من الاستمتاع بيومه الخاص مع عائلته وأصدقائه.

كما هو معتاد، تم نشر صورة لطيفة للأمير من قبل والديه. تُظهر الصورة جورج جالسًا على سيارة في حقل، يرتدي قميصًا مخططًا باللونين الأزرق والبرتقالي