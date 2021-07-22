الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس بـ16 مليون جنيه عبر مطار القاهرة

المتهمين
المتهمين

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مخطط عناصر تشكيل عصابى دولى قام بجلب وتهريب كمية كبيرة من مخدر الآيس عبر المنافذ الشرعية للبلاد ورصد نشاطهم الإجرامى وضبط عناصره داخل البلاد.

 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلبها وتهريبها وترويجها من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ .. وفى ضوء واقعة ضبط (أحد العناصر الإجرامية – يحمل جنسية إحدى الدول) يقوم بجلب شحنة كبيرة لمخدر الآيس بصدد تهريبها إلى داخل البلاد، حال وصوله لميناء القاهرة الجوى قادماً من إحدى الدول، وما أسفرت أعمال التفتيش من ضبط (كمية من مخدر الآيس وزنت 6,400 كيلو جرام ، عدد 2 هاتف محمول).

 

وبتطوير مناقشة المتهم وبإجراء جمع وتحليل المعلومات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحديد زعيم التشكيل العصابى ( يحمل جنسية إحدى الدول - ومتواجد بتلك الدولة ) كما أمكن تحديد أحد عناصر التشكيل ( يحمل ذات الجنسية – مقيم بالبلاد بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ) والمكلف بإستلام الشحنة عقب تهريبها بغية ترويجها داخل البلاد مشاركةً مع المتهم المضبوط.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة، تم ضبط المتهم فى كمين أعد له بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة .. وبحوزته (مبالغ مالية "محلية – أجنبية"، هاتف محمول) .

 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (16٫000٫000 – ستة عشر مليون جنيه تقريباً).

ما أثمرت عنه تلك الجهود كان له الأثر البالغ فى وأد محاولة إغراق سوق الاتجار غير المشروع بمخدر ( الآيس ) فى مهدها ، وحجب كميات كبيرة منه ، ويعد تتويجاً لجهود وزارة الداخلية فى مجال المكافحة ، ودعماً للجهود المبذولة فى شأن خفض الطلب على المخدرات ودرء شرورها وتلافى آثارها الضارة عن المجتمع المصرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدر الأيس عناصر تشكيل عصابى دولى جلب وتهريب وزارة الداخلية مكافحة الجريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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