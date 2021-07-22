طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة

يعتبر الكانيلوني طبق مميز في العزومات الكبيرة التي يجتمع فيها الأهل والأصدقاء، كما أن عجينة الكانيلوني واحدة، ويختلف الطعم باختلاف الحشوات التي يتم وضعها بداخله، ومنها الجبن واللحم المفروم والكبدة، أو مكس البطاطس مع الكبدة أو اللحمة.

ونحن اليوم نقدم لكم طريقة الكانيلوني باللحمة المفرومة، مع التنويه على إمكانية استبدال اللحم المفروم بأي نوع آخر من الحشوات.

أولًا مقادير الكانيلوني:

كوب وربع دقيق

كوب لبن

بيضة

فلفل أسود

ملح

لحمة مفرومة

سمن

قرفة

عصير طماطم

زنجبيل

ثوم مفروم

جبن موتزاريلا

بصل مفروم

ثانيًا طريقة عمل كانيلونى باللحمة المفرومة:

يجب أولًا تحضير عجينة الكانيلوني الأساسية وذلك عن طريق مزج الدقيق مع اللبن والسمن والبيضة والملح والفلفل الأسود، بعدها نقوم بتجيهز الحشوة وهي عبارة عن لحم مفروم ومعصج مع البصل والطماطم على نار متوسطة حتى ينضج.

نصب العجين على طاسة مسطحة، وبعد تشويح اللحم المفروم مع البصل والبهارات على النار، نضع الحشوة على عجينة الكانيلوني بعد فردها في طاسة سخنه مسبقًا على درجة حرارة متوسطة كي لا يحترق العجين، ونقوم بحشو الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة.

كما أننا نقوم بعد ذلك بلف الكانيلوني باللحم المفروم جيدًا حتى لا تخرج الحشوة منه، ونأتي بصنية مناسبة لعدد وحدات الكانيلوني وكذلك الفرن الذي نستخدمه، ونقوم برص الكانيلوني في الصينية، وبعدها نزين وجه الكانيلوني بالجبن المبشورة والتي من الممكن أن تكون جبنة مونزرلا، أو شيدر أو رومي مبشور، كما أنه يمكن استخدام جميع ألوان الجبن معًا من أجل مذاق أفضل، وتوضع الصينية في الفرن حتى تمام النضج.

يتم تقديم الكانيلوني باللحم بالصنية التي تم إعداده فيها أو هكذا يفضل، لذلك احرصي من البداية على اختيار صنية ذات شكل جيد حتى تتمكني من تقديم الكانيلوني باللحم المفروم من خلالها.