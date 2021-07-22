فيضانات أوروبا تدق جرس الإنذار .. والعواصف ستسبب كارثة نهاية القرن

قال باحثون إن الفيضانات الكارثية مثل تلك التي ضربت أوروبا مؤخرًا يمكن أن تصبح أكثر تواترًا نتيجة الاحتباس الحراري.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فان النماذج الكمبيوتر عالية الدقة تشير إلى أن العواصف بطيئة الحركة يمكن أن تصبح أكثر شيوعًا 14 مرة على الأرض بحلول نهاية القرن في أسوأ سيناريو.

كلما تحركت العاصفة أبطأ ، زاد هطول الأمطار على مساحة صغيرة وزاد خطر حدوث فيضانات خطيرة.

وكان الباحثون يعرفون بالفعل أن ارتفاع درجات حرارة الهواء الناجم عن أزمة المناخ يعني أن الغلاف الجوي يمكنه الاحتفاظ بمزيد من الرطوبة ، مما أدى بدوره إلى مزيد من الأمطار الغزيرة.

ومع ذلك ، فإن التحليل الأخير هو الأول لتقييم دور العواصف بطيئة الحركة في التسبب في هطول أمطار غزيرة في أوروبا.

وتتحرك العواصف المتوقعة في الدراسة الجديدة بشكل أبطأ من تلك التي غمرت ألمانيا وهولندا ودول أخرى في الأسبوع الماضي ، وبالتالي ستؤدي إلى مزيد من الأمطار الشديدة والفيضانات.

وقال عبد الله كهرمان من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة ، الذي قاد البحث: "المحاكاة تعطي فكرة أنه يمكن أن يحدث أسوأ".

وقالت البروفيسور ليزي كندون من مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة: "تُظهر هذه الدراسة أنه بالإضافة إلى تكثيف هطول الأمطار مع الاحتباس الحراري ، يمكننا أيضًا توقع زيادة كبيرة في العواصف بطيئة الحركة، وهذا وثيق الصلة بالفيضانات الأخيرة التي شهدتها ألمانيا وبلجيكا ، والتي تسلط الضوء على الآثار المدمرة للعواصف بطيئة الحركة ".

ويعتقد العلماء أن ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بسرعة قد يكون السبب الجذري لتباطؤ أنظمة الطقس، عن طريق إبطاء الرياح عالية المستوى مثل التيار النفاث، وقد تم بالفعل ربط هذه الظاهرة بموجات الحر المدمرة في روسيا والفيضانات في باكستان.

وأظهرت الدراسة أن أكبر زيادة في العواصف البطيئة فوق اليابسة كانت في الصيف، وقال كهرمان: "في الصيف ، وخاصة في أغسطس ، تحدث أعلى زيادة في جزء كبير من القارة الأوروبية".

واضاف "لقد فوجئنا بأن التأثير النموذجي امتد إلى المناطق الشمالية الأكثر برودة في أوروبا، ووجدنا أن أوروبا بأكملها ، بما في ذلك المملكة المتحدة والدول الاسكندنافية ، تشهد مثل هذه العواصف المطيرة البطيئة للغاية".

وصدمت شدة وحجم الفيضانات الأخيرة في أوروبا الغربية، والتي قتل فيها أكثر من 180 شخصًا، علماء المناخ ، الذين لم يتوقعوا تحطيم السجلات بشكل شامل في مثل هذه المنطقة الواسعة أو قريبًا.

وزارت المستشارة الألمانية ، أنجيلا ميركل، واحدة من أكثر المناطق تضرراً يوم الأحد وقالت: "علينا تسريع وتيرة مكافحة تغير المناخ".

بينما قال العديد من علماء المناخ إن الاحتباس الحراري يجعل الطقس المتطرف أكثر تواترا وشدة.