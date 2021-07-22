الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حي غرب سوهاج يواصل حملاته لمنع إلقاء مخلفات الأضاحي بالشوارع

رئيس حى غرب سوهاج
رئيس حى غرب سوهاج

يواصل حي غرب سوهاج، لليوم الثالث على التوالي، تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات لضبط الشارع بنطاق الحي، بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج لرؤساء المدن والأحياء بشأن تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع خلال أيام العيد.

وشكلت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج ، عددا من  "الورديات" التي  تعمل على مدار الساعة لتنفيذ أعمال النظافة بجميع قطاعات حي غرب سوهاج .

كنس الشوارع الرئيسية والفرعية وتفريغ الحاويات 

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الشطورى، رئيس حي غرب سوهاج،  أنه تم كنس الشوارع الرئيسية والفرعية وتفريغ الحاويات ورفع القمامة من أماكن تجميعها خلال الأيام الماضية.

وشدد رئيس الحي على عمال ومسؤولي النظافة باستمرار رفع كفاءة الشوارع وأعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع حي غرب من خلال ورديات النظافة التي تتم علي مدار اليوم، و لفت إلى أنه تم التصدي للمخالفات البيئية بأول أيام عيد الأضحى وذلك أثناء عمل حملة بيئة بنطاق حي غرب وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات لمنع أعمال الذبح خارج المجازر. 

 تحرير 3 محاضر مخالفات بيئية لإلقاء مخلفات الأضاحي

وأوضح "الشطوري" أن الحملة استهدفت المرور علي جميع  قطاعات حي غرب سوهاج، وتم تحرير 3 محاضر مخالفات بيئية عبارة عن إلقاء مخلفات ذبح الأضحية بالشارع العام ، موكدا أن أعمال الحملات مستمرة بمناطق وقطاعات حي غرب على مدار الأسبوع.

وكان أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، قد أجرى جولة تفقدية بحي غرب سوهاج تابع خلالها أعمال تطوير قناطر الهويس الأثرية، و مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات، بالإضافة إلى تفقد ميدان العارف بالله، يرافقه المهندس هيثم مازن عضو الأمانة العامة لمتابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين . 

وبدأ نائب المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة قناطر الهويس الأثرية، والتي شملت " رفع المخلفات الصلبة والتراكمات من الجهة الشرقية، وإزالة الحوائط المستحدثة، وتركيب نظام إضاءة علوية، وإزالة التعديات، وإقامة سور وبوابة للدخول من الجهة الشرقية للهويس، بالإضافة إلى إعادة تركيب الأحجار المتساقطة من الهويس بإشراف من وزارة السياحة والآثار . 

مجلس الوزراء محافظ سوهاج رئيس حى غرب حي غرب خلال أيام العيد جولة نائب المحافظ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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