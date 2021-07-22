الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

كيف يقضي الطلاب الوافدين بالأزهر إجازة عيد الأضحى ؟ (فيديو وصور)

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

نصح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الطلاب الوافدين، بضرورة  التمسك بمنهج الأزهر الوسطي ليعودوا إلى بلادهم دروعًا واقية ضد براثن الأفكار المتطرفة وطواغيت التضليل والانحراف.

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طلاب الأزهر

وتمنى شيخ الأزهر خلال التهنئة بالعيد، لهم موفور الصحة والسلامة، مؤكدا: أن “هؤلاء الطلاب هم أمانة في أعناق الأزهر ونحن موكلون أن نحافظ على هذه الأمانة وأن نؤدها كما يحب الله ورسول”.

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طلاب الأزهر

كما يحرص فضيلة الإمام الأكبر على الاطمئنان على الطلاب الوافدين إنهم يقضون العيد في بلدهم الثاني مصر بسعادة و فرحة ولم يشعر أحدهم بأي من الغربة خلال إقامته في مدن البعوث.

وتواصلت " الدستور" مع إدارة مدن البعوث الإسلامية وعدد من الطلاب لتعرف على كيفية قضاء عيد الأضحى المبارك داخل المدينة.

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وأوضح الطلاب الوافدين طبيعة يومهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي لا تختلف كثيرا  عن أيام العيد التي يقضوها في بلادهم .

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طلاب الأزهر

وأيضا قبل العيد يستعد مسجد المدينة الكبرى لإقامة شعائر صلاة العيد مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وحرصا من إدارة المدينة على صحة الطلاب الوافدين ووقايتهم من الإصابة بالأمراض تم توزيع عبوات المطهرات على الجميع، وتمت  إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمشاركة رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية وسط الطلاب الوافدين.

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طلاب الأزهر


وهنأ الطلاب الوافدين اللواء إبراهيم الجارحي رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، في ظل حرص الطلاب على ارتداء الزي الرسمي الخاص بدولهم .
وقدم "الجارحي" التهنئة للطلاب احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وحيث قضى أول أيام العيد وسط الطلاب ليطمئن عليهم ويسمع لهم ويتبادلون التهاني و التبريكات.
وحرصت إدارة مدن البعوث على إعداد الوجبات بشكل يتلاءم مع مظاهر الاحتفال بالعيد مثل إعداد "الفتة " و بعض الأكلات المتعارف عليها خلال أيام العيد .


ويشارك الطلاب في مراسم ذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة للذبح في المدينة، كما يشاركون أصدقاؤهم في ذبح الأضاحي الخاصة بهم.

ونشرت  الصفحة الرسمية لخريجي الأزهر الشريف، مقطع فيديو لتهنئة طلاب الأزهر الوافدين لفضيلة الإمام الأكبر و الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك.

طلاب الأزهر الوافدين عيد الأضحى إجازة عيد الأضحى الإمام الأكبر فرحة العيد

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