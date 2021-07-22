«التخطيط»: إضافة مليون عداد كهرباء ذكي ومليوني عداد مسبق الدفع خلال العام الحالي

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المستهدف زيادة عدد محطات محولات الكهرباء على جهد 500 ك.ف محطة واحدة عام 2021-2022 مقارنة بأربع محطات عام 2020-2021 وست محطات منفذة خلال عام 2019-2020، وزيادة أطوال الشبكات المضافة على الجهد الفائق 500 ك.ف بـ 46 كم خلال العام المالي الحالي 2021-2022 وأطوال الشبكات المضافة على الجهد الاولى 66 ك. ف بـ 195 كم خلال العام الاولى الحالي 2021-2022.

تصاعد إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة إلى 252 ألف جيجاوات عام 2021-2022

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لوثيقة خطة التنمية المستدامة للعام الحالي 2021-2022 والتي حصلت عليها "الدستور"، أنه من المستهدف أيضًا خلال العام الحالي 2021-2022 زيادة عدد العدادات الذكية مليون عداد وزيادة عدد العدادات مسبقة الدفع 2 مليون عداد خلال العام الحالي، بالإضافة إلى تصاعد إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من حوالى 206 ألف جيجاوات / ساعة عام 2020-2021 إلى 252 ألف جيجاوات / ساعة عام 2021-2022، وتنامى قدرات محطات الطاقة الشمسية بـ 10 ميجاوات فى عام 2021-2022 مقارنة بـ 50 ميجاوات فى عام 2020-2021.

كما تستهدف الخطة التوسع فى محطة محولات بغداد القائمة بجهد 220 ك.ف، بالإضافة إلى إنشاء الخط الهوائي بغداد شرق الإسماعيلية بجهد 500 ك.ف وبطول 150 كم، وذلك طبقًا لخطة المشروعات الاستراتيجية لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي والأنشطة الاستثمارية بالمنطقة.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية فى عام الخطة 21/2022 بلغت تريليون و250 مليار جنيه، منها 75% استثمارات عامة بنسبة زيادة 51% عن العام الجاري، ويستهدف تحقيق معدل نمو للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4%، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4%، ومضاعفة معدل الادخار إلى 11.2%، مع زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6%، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار.



كما تستهدف الخطة خفض معدل النمو السكاني إلى 2%، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص معدل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة، ويوضح التوزيع القطاعي للإنتاج المقدر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضم الـمطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.