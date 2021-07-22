الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أجزاء من عقارين بحي الجمرك في الإسكندرية

سقوط أجزاء من عقارين
سقوط أجزاء من عقارين بالجمرك

شهد حي الجمرك بالإسكندرية، اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى، سقوط أجزاء من عقارين، دون وقوع إصابات.

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سقوط أجزاء من عقارين بالجمرك

وتوجه اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك والإدارات المعنية بالحي إلى العقار الكائن بـ 25 قصر رأس التين - الجمرك، وذلك أثر سقوط أجزاء منه، صباح اليوم، دون وقوع إصابات.

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سقوط أجزاء من عقارين بالجمرك


وتبين  أجزاء من الدور الأول وهي صالة لأحد المطاعم ، بمنطقة رأس التين بحي الجمرك، ولم تسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بالعقار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم فتح الطريق، ورفع عدد 5 نقلات مخلفات أتربة.

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سقوط أجزاء من عقارين بالجمرك

كما شهد شارع يعقوب بك بنطاق الحي، سقوط أجزاء من العقار رقم 7 الكائن بشارع يعقوب، حيث توجهت وحدة التدخل السريع بالحي لموقع العقار لفتح الطريق أمام المارة.

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سقوط أجزاء من عقارين بالجمرك

حملات للقضاء على البناء المخالف في عطلة العيد

وشهدت محافظة الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك حملات للتصدي للبناء المخالف خلال أيام العيد لمنع استغلال المخالفين لعطلة العيد

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وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على مواصلة التصدي لأعمال البناء المخالف علي مستوي الأحياء، وخاصة خلال عطلة أيام عيد الأضحى المبارك، ومنع استغلال المخالفين.

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سقوط أجزاء من عقارين بالجمرك

وأوضح أنه تم تكليف رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية المعنية بتكثيف الحملات الرقابية علي مدار اليوم لرصد أعمال البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، لافتاً إلى أن تلك الحملات أسفرت حتى الآن خلال أول وثان أيام العيد، عن ضبط 12 مخالفة بناء في 7 أحياء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

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سقوط أجزاء من عقارين بالجمرك

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة علي القطاعات الخدمية، مشددا علي استمرار الاستعدادات القصوى وتكثيف الحملات بجميع القطاعات خلال أيام العيد.

وأكد الشريف على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات، وكافة الجهات المعنية لمتابعة أية مستجدات والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ.

سقوط اجزاء من عقارين ثالث أيام عيد الأضحى الإسكندرية دون وقوع إصابات محافظة الاسكندرية حي الجمرك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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