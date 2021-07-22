5300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

سجلت السلطات اليابانية، 5300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الخميس، أن خبراء الصحة حذروا من انهيار النظام الصحي حال استمرار الارتفاع السريع في أعداد الإصابة.

يذكر أن اليابان تعاني من ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في ظل انتشار متحور "دلتا" سريع العدوى، حيث فرض رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، في 8 يوليو الجاري، حالة الطوارئ على العاصمة طوكيو للمرة الرابعة حتى 22 أغسطس المُقبل، في محاولة لحصر انتشار الإصابات في ظل إقامة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بدءا من الغد 23 يوليو الجاري .

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.