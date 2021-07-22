الخميس 22 يوليو 2021
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فن

نجم الجيل.. تامر حسنى يحقق 7 ملايين مشاهدة بكليبه "صعبة" فى يوم واحد

جريدة الدستور

حقق نجم الجيل تامر حسنى مشاهدات مرتفعة جدا بكليبه الجديد "صعبة" حيث طرح تامر حسني منذ يوم واحد فقط، كليبه الجديد والذي يحمل عنوان «صعبة»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب» والمنصات المختلفة، من إخراجه، وحقق الكليب 7 ملايين مشاهدة بعد يوم واحد من طرحه.

يأتى هذا فى ظل أن بعض الكليبات الأخرى لم تتخطى حاجز المليون، ما يؤكد أن تامر تفوق على الجميع، وأغنية «صعبة»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبدالرحمن شوقي، وماستر علي فتح الله، وستايلست دينا نصير، ومهندس ديكور محمد مصطفى، وإنتاج حسام حسني، ومدير التصوير جلال الزكي، وإخراج تامر حسني.

وتقول كلمات الاغنية :"في حضنك الغرام معدش يوصفه كلام
ويسكت اللسان قدام جمالك ولو تنام
عنيا تسيطري في نومي عليا، إنتي صعبة
حبك احتلال أنساكي شيء محال، عايز
أعيش وأموت أسير حلاوتك إنت صعبة لا
بجد مش مداعبة إنتي واخدة قلبي لاعبة
جامدة، جامدة في الجمال والحسن
جامدة، إنت عاملة ضجة لا مينفعش
الكلام ده إنتي صعبة، وجودك في الحياة
حلاها خلاها قمر أمرتي قلبي بالسهر
نامت عنيكي عليكي طلة والله تسحر
القلوب ما شاء الله انت صعبة نار في قلبي
نار بعدك انتحار ويطلع النهار مع ابتسامتك".

وأحيا النجم تامر حسني مساء أمس الأربعاء حفلا غنائيا ضخما ضمن موسم الماسة لصيف  ٢٠٢١ وسط العديد من عوامل الابهار التي نالت إعجاب الجمهور طوال تواجده علي خشبة المسرح، وبدأ الحفل بهبوط تامر للجمهور من أعلى المسرح علي ما يشبه بـ "سقالة" مغطاه باليدات وسط أجواء حماسية مصاحبة لأغنية "قولني كلام" والتي زاد من قوتها المؤثرات البصرية وfire works للفنان أحمد عصام.

 

نجم الجيل تامر حسني صعبة يوتيوب عزيز الشافعي

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