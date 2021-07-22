تطعيم نحو 17 مليون بولندي بشكل كامل ضد كورونا

أكدت وزارة الصحة في بولندا، اليوم الخميس، توزيع 33 مليونًا و280 ألفًا و946 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المُستجد في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.

وذكرت الوزارة، في بيان أورده موقع "بولاند إن"، أنه تم تطعيم 16 مليونًا و603 آلاف و52 شخصًا بشكل كامل، بجرعتين من لقاحات (بايوتيك وموديرنا وأسترازينيكا)، بالإضافة إلى لقاح جونسون أند جونسون.

وفي نفس السياق، سجلت بولندا اليوم 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و881 ألفًا و840 مُصابًا .

وأضافت أن حصيلة الوفيات استقرت عند 75 ألفًا و232 حالة وفاة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة منذ أمس بينما بلغ عدد المتعافين من المرض حاليًا مليونين و653 ألفًا و88 شخصا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.