الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يعزي في رحيل الراهبة نيللي

كنيسة
كنيسة

تقدم بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الأنبا إبراهيم إسحق، برسالة تعزية في رحيل الراهبة الأخت نيللي، قائلا: “باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة الأخت نيللي من راهبات الدليفراند، والتي انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء”.

وأضاف في رسالة التعزية: “نطلب من الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوي، وأن يمنح أهل المنتقلة، وكافة رهبنة الدليفراند الصبر والرجاء”.

عيد الرسل

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، بعيد الرسل وهما القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويسبقه صوم الرسل وهو من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

مدة الصوم

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.
 

بطريرك الكاثوليك الكنيسة الاخت نيللي راهبات الدليفراند

رئيس التحرير

وائل لطفي

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