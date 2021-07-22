«النقل»: أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو تتجاوز المعدل المستهدف

شاركت وزارة النقل المواطنين أعمال المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو يبلغ طوله 17.7 كم وتشتمل على عدد (15) محطة ويتم التنفيذعلي ثلاثة أجزاء الجزء الأول من المرحلة الثالثة (3A) يمتد بطول 4 كيلومترات من العتبة حتى "الكيت كات" مروراً بشارع 26 يوليو وأسفل نهر النيل وجزيرة الزمالك، وتشتمل على (4) محطات نفقية هي "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات"، موضحة أن نسبة الأعمال تتجاوز المعدلات المتفق عليها وذلك بسرعة إنجاز المشروع نظرا لأهمتيه.



وبحسب ما ذكرت وزارة النقل فإن الجزء الثانى من المرحلة الثالثة (3B) يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج مروراً بشارع السودان ومطار إمبابة والبوهة والقومية العربية ثم يعبر الطريق الدائرى وصولاً لمحطة روض الفرج وتشمل 6 محطات، واحدة نفقية هي (السودان) و4 محطات علوية (إمبابة - البوهى– القومية العربية –الطريق الدائري) ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).



وأشارت إلى أن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C) يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مروراً بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات، 3 نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول)، ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).