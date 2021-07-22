«التخطيط» تستعرض تجربة مصر في «النهج التشاركي» بالأمم المتحدة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة التنمية المستدامة بجلسة معمل التقرير الوطني الطوعي حول "دور التقارير الطوعية الوطنية التشاركية والشاملة لجميع أصحاب المصلحة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية"، والمنعقدة على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بنيويورك افتراضيًا عبر الفيديو كونفرانس.

وخلال الجلسة تم استعراض التجربة المصرية في اتباع نهج تشاركي في جميع مراحل إعداد التقرير الطوعي الثالث 2021، ونجاح حلقات الحوار المجتمعي الافتراضية مع الجهات الحكومية ممثلةً في الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر، بمشاركة المجتمع المدني، والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، والتي أسفرت عن مشاركتهم بطريقة فعالة من خلال إرسالهم عدد كبير من المبادرات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تمت الإشارة إلى النتائج الرئيسة للنهج التشاركي الذي تم اتباعه في إعداد التقرير الوطني الطوعي؛ والتي تضمنت ضمان وجود تمثيل وتكامل أكبر لجميع أصحاب المصلحة، حيث يمثل التقرير مجهودات الدولة المصرية ككل وليس الحكومة فقط، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات شاملة للمبادرات المُنفذة على أرض الواقع، وكذلك تعزيز وتعميم مبادئ التنمية المستدامة وتكوين قاعدة تفاعلية مع أصحاب المصلحة وتشجيع الشركات والجهات على المشاركة في أنشطة التنمية المستدامة الأخرى.

ومن ضمن الدول المشاركة التي قامت بعرض تجربتها العراق والسويد وبوتان وأنتيغوا وبربودا، وآسيا والمحيط الهادئ، حيث مثلت كل دولة القارة التي تنتمي إليها، وجاءت دعوة مصر في إطار التعاون الوثيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد شاركت بيوم أفريقيا السنوي والمنعقد علي هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشارت الوزارة إلى قيام مصر بتقديم تقريرها الوطنى الطوعى الثالث هذا العام، موضحًا أن التقرير الثاني الذي تم تقديمه في عام ٢٠١٨ قد لاقى استحسانًا من المؤسسات الدولية.

